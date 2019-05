León y la necesidad de José Juan Macías

León ha dejado claro que no puede responder sin el futbolista originario del estado de Jalisco.

Por: Salvador Pérez | Twitter: @YoSoyChavaPerez

León ha dejado en evidencia la falta de contar con un José Juan Macías. Mientras André-pierre Gignac puso el primer clavo en el ataúd de la Fiera, el que la Fiera no tuviera con ellos al canterano de los llevó a sufrir en el primer episodio de la final del Clausura 2019.

El equipo de Ignacio Ambriz dio muestras de la necesidad de un Killer al ataque. La simple presencia de Macías en el rectángulo verde facilitaba las cosas para el líder de la clasificación general, pero ahora que se encuentra con la Selección mexicana Sub20, el presente ha cambiado.

Más allá de tener un Ángel Mena que pudiera resolver el partido, esto no ha sido suficiente. Vinicio Angulo fue enviado a la cancha como su remplazo, pero la única oportunidad de gol que tuvo no pudo definirla. En la mente del cuerpo técnico y directiva debe estar presente el no haber decidido prestarlo al Mundial de 2019.

Llegaron ya para triunfar,

Muchos ⚽ @DiegoLainez10 y @JJMacias9 van a anotar.

¡Con emoción te harán disfrutar!



En grandes torneos como el Mundial Sub 20 participarán.

¡El 🏟 está repleto, pronto el juego va a comenzar!

¡Los Supercampeones están listos para hacerte vibrar! 🏆 pic.twitter.com/vzfaqj0kdR — Goal (@goalmex) 23 de mayo de 2019

En cambio, Gignac terminó por empatar el récord de 104 goles de Tomás Boy como máximo goleador de Tigres. El gol puede ser determinante para un nuevo título de los dirigidos por Ricardo Ferretti. A 90 minutos de conocer al campeón, el arrepentimiento de los guanajuatense es más que latente.

Lo mostrado este jueves en el Estadio Universitario no se acerca a una copia del torneo que tuvo el líder general, que alcanzó récord de más victorias consecutivas. Quizá la pregunta queda en el aire sobre si hay una dependencia a Macías.