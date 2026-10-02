Leao tras vestir la camiseta de Cristiano Ronaldo: Es mi ídolo

Rafael Leao no ocultó sus sentimientos tras vestir el dorsal 7 con la selección de Portugal durante el duelo frente a Dinamarca, en un momento excepcional para el delantero que creció viendo a Cristiano Ronaldo, estrella del combinado nacional y una de las mayores leyendas del fútbol.

Leao participó en la emocionante victoria de Portugal por 4-2 en el partido disputado la tarde de ayer jueves, dentro de la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de las Naciones de Europa.

Leao disputó el encuentro con el dorsal 7, que quedó vacante tras la salida de Ronaldo de la concentración de la selección portuguesa, después de que acostumbrara a llevar el número 17.

La selección portuguesa se vio obligada a conceder la camiseta de Ronaldo a otro jugador, debido a los reglamentos de la Unión Europea de Fútbol (UEFA) en la Liga de las Naciones, que establecen que los dorsales de los jugadores incluidos en la lista deben ir del 1 al 23.

Tras el encuentro, Leao expresó su alegría por esta experiencia, asegurando que vestir el dorsal asociado al nombre de Ronaldo tiene un valor especial para él.

Leao declaró, según destacó la cadena "Foot Mercato": "Vestir el dorsal 7 fue algo especial para mí, porque Cristiano es mi ídolo desde que era niño".

Este paso se produjo en medio del ambiente cargado que rodeó a la selección portuguesa, tras la salida de Ronaldo de la concentración por decisión personal, en el contexto de la tensión con el director técnico Jorge Jesus.

El dorsal 7 no era del todo ajeno a Leao, pues ya lo había vestido una sola vez a nivel de clubes durante su trayectoria profesional, cuando era jugador del Lille francés en la temporada 2018-2019.