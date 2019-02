Leandro Torres: "Convenía el Clásico Nacional de Copa"

Atlético San Luis se despidió de la Copa MX luego de caer por 2-1 con Chivas.

Leandro Torres explotó contra el cuerpo arbitral luego de la derrota del Atlético San Luis con Chivas, que a la postre significó la eliminación de la Copa MX. El mediocampista argentino sentenció que había mayor beneficio con un Clásico Nacional en los cuartos de final del torneo que se lleva a cabo a media semana.

"Les conviene mejor que juegue América contra Chivas. ¿Quién vende más entradas? El 'pibe' que echaron (el árbitro) tiene 17 años. ¿A usted que le parece? el árbitro desvirtúa el partido. Los ayudó mucho", expresó el argentino a TDN.

Torres aseguró que el arbitraje se inclinó para el Guadalajara. "Las Chivas, un equipo de medio pelo. A las Chivas les tiene que ayudar el árbitro, las Chivas de medio pelo el equipo".

Por otro lado, Alfonso Sosa, entrenador de los potosinos, declaró que "no convenía que San Luis estuviera en la siguiente fase (para enfrentar a América), todo se dio así. Imagínate, ¿qué crees? Al final cuando te ganan bien te la tragas y te vas, así no, esta no es la forma"