El Barcelona espera el inicio de su andadura europea esta temporada con grandes esperanzas de recuperar su posición entre los grandes del continente, después de que el equipo lograra construir un proyecto más estable bajo la dirección de Hans Flick.

El Barcelona comienza su camino en la Liga de Campeones 2026-27 enfrentándose al Feyenoord neerlandés, mañana miércoles, en el primero de los partidos de la fase de liga.

Varias exestrellas del Barcelona han empezado a señalar a sus candidatos para llegar lejos en el torneo, e Ivan Rakitic tuvo una opinión clara sobre el conjunto catalán.

Ivan Rakitic afirmó que el Barcelona posee todos los elementos para llegar lejos en la Liga de Campeones esta temporada, al considerar que el equipo ya está preparado para dar el salto que espera desde hace años, en medio de la estabilidad que vive el proyecto bajo la dirección de Hans Flick.

El exjugador del Barcelona dijo, en unas declaraciones recogidas por el diario Sport de la cadena «Sky Sport»: «Creo que este será el año del Barcelona», elogiando la calidad del equipo y la mezcla de juventud y experiencia que posee, además del desarrollo continuo del proyecto deportivo.

Advertencia sobre el Saint-Germain: Rakitic confía en Flick

Rakitic elogió al técnico alemán, asegurando que las cosas van bien dentro del Barcelona, y dijo: «Está claro que todo marcha bien con Hans. Flick es un entrenador extraordinario».

El jugador croata considera que el Barcelona es capaz de recuperar su posición entre los grandes de Europa.

Y pese a haber señalado al Barcelona, Rakitic advirtió sobre la fuerza del Paris Saint-Germain, que aspira a conquistar el título por tercera temporada consecutiva.

Dijo: «Por supuesto que hay que vigilar al Paris Saint-Germain, tiene un potencial enorme, incluso aunque no esté en su mejor momento durante los primeros partidos de la temporada. Estoy seguro de que recuperará su mejor nivel a medida que avance la competición».

El Bayern y el Real Madrid, en escena

Rakitic añadió al Bayern de Múnich y al Real Madrid a la lista de candidatos a llegar a las últimas rondas, junto a los clubes de la Premier League inglesa.

Dijo: «Es natural que el Bayern de Múnich y el Real Madrid estén también en los últimos partidos de la Liga de Campeones. Y no se puede olvidar a los clubes de la Premier League. Sin duda será una edición especial de la Liga de Campeones, y la competencia será muy fuerte».

Rakitic conoce bien lo que significa conquistar la Liga de Campeones con el Barcelona, después de haber formado parte del equipo que venció a la Juventus por 3-1 en la final de 2015, y de haber marcado el segundo gol del conjunto catalán.

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