Lautaro Martínez se derrumba llorando: ¡Soñé con mis dos goles contra Inglaterra!

Lautaro Martínez lloró tras clasificar a Argentina para la final del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.
La Albiceleste venció 2-1 a Inglaterra el miércoles en Atlanta y avanzó a la final del Mundial 2026.
Lautaro marcó el 2-1 en el 92’ al cabecear un centro de Messi.
Al terminar el encuentro, Martínez lloró en una entrevista y declaró: «Cuando mi padre me compró mis primeras botas, ese era el gol con el que soñaba: un gol en la final del Mundial».
Y añadió: «Lo soñé, te juro que lo soñé, y le dije a Alex (McAllister) que iba a marcar un gol antes de salir al campo. Es difícil de creer».
Es su tercer gol en el torneo: ya había marcado ante Jordania en la fase de grupos y frente a Suiza en cuartos, además de asistir en el triunfo sobre Egipto en octavos.