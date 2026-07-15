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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Lautaro Martínez se derrumba llorando: ¡Soñé con mis dos goles contra Inglaterra!

Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
World Cup
Lautaro Martínez
Inglaterra
Argentina
EE. UU.

La estrella del Inter de Milán llevó a Argentina a la final del Mundial

Lautaro Martínez lloró tras clasificar a Argentina para la final del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

La Albiceleste venció 2-1 a Inglaterra el miércoles en Atlanta y avanzó a la final del Mundial 2026.

Lautaro marcó el 2-1 en el 92’ al cabecear un centro de Messi.

Al terminar el encuentro, Martínez lloró en una entrevista y declaró: «Cuando mi padre me compró mis primeras botas, ese era el gol con el que soñaba: un gol en la final del Mundial».

Y añadió: «Lo soñé, te juro que lo soñé, y le dije a Alex (McAllister) que iba a marcar un gol antes de salir al campo. Es difícil de creer».

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Argentina
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Es su tercer gol en el torneo: ya había marcado ante Jordania en la fase de grupos y frente a Suiza en cuartos, además de asistir en el triunfo sobre Egipto en octavos.

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