Lautaro Martínez: de la sombra de Messi a héroe de Argentina en el Mundial

Lautaro Martínez clasificó a Argentina para la final del Mundial 2026 al anotar el gol decisivo contra Inglaterra en la semifinal. Así reafirma su estatus como uno de los delanteros más destacados de la década, tras superar dudas y obstáculos con la Albiceleste.

Lautaro, capitán del Inter de Milán, ha escrito un nuevo capítulo en su carrera internacional al dar a Argentina el pase a la final con su gol en los últimos instantes ante Inglaterra.

A pesar de sus logros con clubes, aún debía demostrar su valía con la selección, siempre a la sombra de Lionel Messi.

Su mayor desafío no fue Messi, sino las circunstancias que lo persiguieron desde el Mundial de Catar, hasta que en Nueva Jersey cambió el rumbo.

Lautaro, leyenda del fútbol europeo y capitán del Inter, ha llevado al club a dos finales de la Liga de Campeones tras devolverlo a la cima de Italia.

Sin embargo, cada vez que se ponía la camiseta de la selección argentina, el delantero debía redoblar sus esfuerzos para destacar ante el dominio natural de Lionel Messi.

Sin embargo, su mayor desafío no fue Messi, sino demostrar su valía en la Albiceleste. En el Mundial 2022, Argentina llegaba como favorita tras ganar la Copa América 2021. Lautaro Martínez era una pieza clave en el esquema táctico, tras haberse consolidado durante meses como el compañero ideal de Messi en la delantera.

Pero la apertura fue un golpe: la histórica derrota ante Arabia Saudí en la primera jornada. Ese tropiezo obligó a Scaloni a modificar el once.

Enzo Fernández emergió como una de las revelaciones del torneo, Lautaro conservó la confianza del técnico, pero en el clave duelo ante México Julián Álvarez ingresó en la segunda parte y lo reemplazó. Desde entonces el “Toro” quedó en el banco hasta el final del torneo.

«La Araña» se hizo con la titularidad y levantó la Copa del Mundo junto a Lionel Messi, mientras Lautaro se quedó con la sensación de no haber escrito su nombre en la historia como había soñado.

Cuatro años después, Julián Álvarez llegó al torneo sin su mejor forma física, y Lautaro volvió a tener su chance.

Leónel Scaloni le dio la confianza para jugar junto a Messi en su último Mundial, Con los días, su nivel creció y se convirtió en una de las figuras del torneo. La semifinal ante Inglaterra puso fin a su calvario: su gol llegó tras meses de dudas y polémicas.

Lautaro demostró carácter y, con un cabezazo letal pese a ser el más bajo del área, marcó el segundo y decisivo gol que dio el pase.

Lautaro declaró: «Desde que mi padre me compró mis primeras botas, soñé con este gol».

Los premios individuales o los elogios no le importan ahora, mientras la final del Mundial esté a un paso y los sueños se hagan realidad.