Lautaro despide a Messi: gracias por hacernos parte de tu historia

Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán y de la selección de Argentina, envió un mensaje a Lionel Messi, estrella del Inter Miami, tras anunciar su retirada del fútbol internacional.

Lautaro Martínez escribió en su cuenta de la red social Instagram: "Del primer abrazo al último. Leo, no sé si existen palabras suficientes para agradecerte todo lo que hiciste por nosotros. Más allá de todo lo que lograste dentro del campo, guardaré todo lo que nos enseñaste fuera de él: a no rendirnos, a seguir intentándolo después de cada golpe, a trabajar en silencio y, sobre todo, a creer siempre en nosotros mismos".

Y añadió: "Tu liderazgo no se limitó a los goles, las asistencias decisivas o los títulos, sino que también se plasmó en el ejemplo que nos diste durante todos estos años en los que representaste a nuestra selección".

Y continuó: "Me dejaste a mí y a todos nuestros compañeros mucho más que simples recuerdos, nos dejaste lecciones que llevaremos con nosotros toda la vida".







Y prosiguió: "Gracias por cada consejo, cada charla, cada entrenamiento, cada abrazo y cada momento que compartimos juntos. Gracias por hacer historia con nosotros y por permitirnos ser parte de tu historia".

Y agregó: "Te echaremos mucho de menos, capitán. Y estaremos eternamente agradecidos por haber podido compartir este viaje contigo. ¡Gracias por todo, capitán!!!!".

Messi escribió, en un comunicado oficial que publicó en su cuenta de la red social Instagram: "Después de todo este tiempo desde el partido final, y tras pensarlo mucho, quiero anunciar a todos que he decidido retirarme de jugar con la selección".

Y añadió: "Fue una decisión dolorosa y todavía me duele en lo más profundo, pero soy consciente de que ha llegado el momento. Les juro que siempre di todo lo que tenía, no solo durante los últimos años en los que lo ganamos todo, sino también antes de eso, y siempre luché y entregué todo lo que tengo por esta camiseta, y por hacerlos felices y hacerlos sentir orgullosos de ser argentinos a través del fútbol".



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