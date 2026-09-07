Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, se pronunció sobre la situación de su compatriota Julián Álvarez en el Atlético de Madrid, además del retiro internacional de Lionel Messi, estrella del Inter Miami.

Martínez dijo, en la rueda de prensa del partido entre el Inter y el Real Madrid: "¿Mi opinión sobre la situación actual que vive Julián Álvarez en el Atlético de Madrid? Álvarez es mi amigo. No es un momento fácil para él, pero la decisión la tomó el presidente de su club. Espero que siga mostrando el nivel al que siempre nos tiene acostumbrados".

Julián Álvarez presionó para fichar por el Barcelona durante el mercado de verano, pero la directiva del Atlético insistió en rechazar la venta y en su continuidad con la camiseta rojiblanca.

Y sobre el retiro internacional de Messi, Lautaro dijo: "Todos sabíamos que este momento iba a llegar. Fue una gran noticia por lo que significa Leo para el equipo y para todos nosotros. Me llevaré conmigo todo lo que nos enseñó".



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