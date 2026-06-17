Las redes arden: ¿evitó Messi la roja en su actuación heroica?

La no expulsión de Lionel Messi genera polémica mundial. El astro argentino, que inició el Mundial con un hat-trick ante Argelia (3-0), pisó la pantorrilla de Aïssa Mandi a los 30 minutos. El VAR no intervino.

En el minuto 32, Mandi se adelantó y Messi, al frenar, le golpeó alto en la pantorrilla.

Mandi obtuvo un tiro libre, pero Messi evitó la amarilla. El VAR no revisó la jugada.

Los usuarios en redes critican la decisión y creen que debió ser expulsado.

Después marcó otros dos goles y a los 80 minutos lo reemplazó Nico Paz (Como).

Máximo goleador de todos los tiempos

En su partido internacional 200, Messi hizo historia: con su hat-trick se convirtió en el máximo goleador de la fase final del Mundial, empatado con otro jugador.

Empata con el exdelantero alemán Miroslav Klose, con 16 goles, mientras que Kylian Mbappé ya suma 14.