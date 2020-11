Gallardo se inventa lo que no tiene: las pruebas en el triunfo de River ante Godoy Cruz

Con siete ausencias por distintos motivos, el DT apostó, probó y terminó generándose nuevas alternativas para un plantel muy competitivo, pero corto.

En medio de una doble fecha de Eliminatorias sudamericanas que se tradujo en numerosas bajas para River, Marcelo Gallardo afrontó la Copa Liga Profesional con lo mejor que tiene a disposición. Con siete ausencias entre convocados y lesionados, rearmó su equipo como pudo de cara al choque que terminó con victoria 1-0 ante Godoy Cruz en Mendoza. Más allá del resultado, el Muñeco aprovechó la ocasión para experimentar con nombres y posiciones poco habituales, buscando crear nuevas alternativas para un plantel competitivo -como le gusta a él y como exige River-, pero demasiado corto.

Además de darle minutos a jugadores que hace meses venían viendo los partidos sentados en el banco de suplentes o la platea, como Enrique Bologna (una de las figuras de la cancha, con un par de intervenciones y hasta un penal atajado), Fabrizio Angileri, Leonardo Ponzio o Lucas Pratto, el DT usó el encuentro ante el Tomba como un banco de pruebas en el que pudo ver, entre otras novedades, a Santiago Sosa desempeñarse como primer marcador central, a Milton Casco como lateral derecho, a Cristian Ferreira como principal revulsivo y a Federico Girotti como carta goleadora. Y de todos se llevó conclusiones positivas.

El pibe Sosa, al que Gallardo reconoció recientemente que lo quiere transformar en interior derecho por la abundancia de volantes centrales, le ganó la pulseada en la semana a Enzo Pérez y a Bruno Zuculini y terminó respondiendo con una buena actuación en un puesto que, sin embargo, no desconocía: en Séptima y Octava había jugado algunas veces de 2. Prolijo con la pelota y rápido para el anticipo, no sufrió en la marca ni en el juego aéreo en Mendoza. Por características, volverá a ser opción para el mediocampo, sobre todo si Nacho Fernández no se recupera para el duelo contra Athletico Paranaense, por octavos de final de la Libertadores. No obstante, Gallardo ahora también lo cuenta como un comodín más para el fondo.

Por su parte, Casco no fue la primera vez que se paró como número 4. Gallardo considera que Jorge Moreira todavía no está al nivel del resto del plantel, por lo que prefirió poner a Angileri de 3 (cumplió de manera correcta) y correr al ex Gimnasia a la derecha, pensando en una hipotética ausencia del titular indiscutido en el lateral derecho, Gonzalo Montiel. Aunque Milton no desentonó y demostró que lo puede volver a hacer cuando sea necesario, lo mejor de su repertorio seguirá viéndose por izquierda.

Adelante, además de que siempre es una noticia positiva para River notar a Pratto en buena forma física y futbolística, Ferreira se mostró activo y aportó peligro con su pegada sutil en las pelotas quietas. Jorge Carrascal lo reemplazó promediando el complemento, pero no logró gravitar como en otras oportunidades. El que más se destacó fue el que menos minutos jugó: el pibe Girotti ingresó por el Oso s 15’ del final y en la primera que tocó, de palomita, la mandó a guardar para darle la victoria a los de Núñez.

Más allá de que la victoria le sirve a River para empezar a encaminar su clasificación en la Zona 3 que lidera , Gallardo se va de Mendoza con buenas sensaciones y, principalmente, nuevas opciones para un plantel que tiene de todo, pero que no le sobra nada.