Enrique Bologna, el suplente silencioso: cuántos partidos jugó, títulos y hasta cuándo tiene contrato

Enrique fue uno de los jugadores que renovó su contrato durante este año 2020, con el fútbol argentino parado. En su momento, Enzo Francescoli, manager del club de Núñez, manifestó lo importante que era mentalmente para el grupo, que lo aprecia muchísimo.

Pero no solamente es importante desde lo anímico y humano, sino que además, "Beto" tuvo sus chances en el Millonario para suplir la ausencia de Franco Armani. En Goal tenés todos los datos del arquero suplente de Marcelo Gallardo.

El arquero llegó a River a mediados del 2016, con 34 años y habiendo quedado libre de Gimnasia. Esto sucedió a mediados de 2016, cuando Marcelo Barovero se hizo a un costado de River para ir a jugar al fútbol mexicano, en busca de una vida más tranquila. Si bien llamó la atención cuando arribó a Núñez, su gran relación con los futbolistas del plantel evidenció un aporte que más allá de lo futbolístico era desde lo humano.

Bologna lleva jugados nueve partidos con la camiseta de River y 13 goles recibidos. Su actuación más recordada fue en la final de la Copa del año 2017, ante : el Millonario le ganó a los tucumanos y consiguió un nuevo título en el ciclo Gallardo.

El arquero ya dio siete vueltas olímpicas en River, porque integró los planteles que ganaron las 2016, 2017 y 2019, además de las Recopa Sudamericanas 2016 y 2019, también estuvo en la Supercopa Argentina de 2018 cuando River venció por 2 a 0 a Boca y en la del mismo año.

