El Barcelona y el Paris Saint-Germain se han acercado a alcanzar un acuerdo definitivo por el traspaso de Ferran Torres, después de que las negociaciones entre ambas partes experimentaran un gran avance durante las últimas horas, en medio de las expectativas de que la operación se anuncie oficialmente en poco tiempo.

Según el diario español "Marca", el Barcelona rechazó ayer lunes la primera oferta presentada por el Saint-Germain para incorporar a Ferran Torres, cuyo valor ascendía a 50 millones de euros entre una cantidad fija y variables.

Ambos clubes continuaron negociando y lograron acercar posturas de forma considerable, sobre todo porque la diferencia entre sus pretensiones no era grande, ya que el club catalán aspira a obtener 50 millones de euros como cantidad fija, junto a otra cantidad ligada a criterios pactados.

Las negociaciones avanzaron a gran velocidad, hasta el punto de que algunas de las partes implicadas consideran que el acuerdo ya está cerrado, pese a que aún no se ha anunciado oficialmente.

El traspaso de Ferran Torres al Paris Saint-Germain está ya muy cerca de completarse, ya que todas las partes consideran que el anuncio oficial del acuerdo es cuestión de tan solo unas pocas horas.

A nivel extraoficial, la operación ya es una realidad, después de que las negociaciones avanzaran hoy hasta un punto que llevó a algunas de las partes implicadas a considerar el proceso zanjado.

La operación, desde el punto de vista jurídico, todavía no está cerrada de forma definitiva, ya que quedan por resolver algunos detalles pendientes, y aunque en principio no serán decisivos, las partes están obligadas a solventarlos.

El jugador, al que le queda una temporada más de contrato con el Barcelona, ha llegado a un acuerdo con el equipo de Luis Enrique sobre su nuevo contrato, y solo falta la aprobación definitiva entre ambos clubes, que se espera se produzca en poco tiempo.

Luis Campos y Deco, los directores deportivos de ambos clubes, se encargan desde hace varios días de negociar el valor de la operación.

Ferran Torres comunicó al Barcelona la semana pasada su decisión de aceptar la oferta del Paris Saint-Germain, y el club catalán aceptó su postura, aunque fue claro respecto al valor que desea, que es de 50 millones de euros como cantidad fija, junto a otra cantidad en forma de variables.