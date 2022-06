Las mejores frases de la entrevista de Zidane en "L'Equipe"

El ex jugador y entrenador francés habla de su pasado y su furuuna amplia e interesante entrevista con "L'Equipe"

Por Jorge C. Picón - Zinedine Zidane no habla mucho para la prensa, por no decir que sus apariciones en los medios son poco menos que inexistentes. Pero cuando se anima a salir, siempre deja buenas frases. Así ha sido de nuevo en una larga entrevista en "L'Equipe", en la que el técnico francés ha dejado varios titulares. Habla sobre la posibilidad de entrenar al PSG y a la selección francesa. También de su traspaso al Real Madrid, de su carrera como jugador y cuenta alguna curiosidad.

Las mejores frases de Zidane

Traspaso al Madrid. "No tenía otra opción. Así fue. La Juve tenía derecho a pedir lo que quería. Y el Real Madrid para pagar. Acababa de cumplir 29 años. Tenía algo de experiencia. Pero sabía que me lo estaba perdiendo, jugar en el Real Madrid. En algún momento, necesité esta salida para impulsar mi carrera".

Florentino Pérez. "Es un hombre que no bromea. Cuando dice 'vamos a hacerlo', lo hace. Incluso tengo una anécdota que me hace reír hasta el día de hoy. Estábamos en una gran mesa en Mónaco para una cena de gala. No estábamos al lado del otro. Me invitaron a recibir un premio. Me pasó una servilleta. Dentro estaba escrito: “¿Quieres venir?” Y yo le contesté en un trozo de servilleta de papel: 'sí".

El 5. "Si un día alguien mira el lugar del número 5 en mi vida, que escarbe, hay cosas increíbles. Por ejemplo, participé en cinco victorias de la Champions con el Real Madrid: una como jugador (2002), otra como ayudante de Carlo (Ancelotti, en 2014) y tres como primer entrenador (2016, 2017, 2018). Incluso en mi vida familiar, vuelve. Cuando voy a un hotel, cuando estoy en la quinta planta, gano la partida. ¡Al 99 %!"

Gol de la novena. "Arranca de un centro de Roberto Carlos que es... ¡muy malo! Pero al final, su centro fue perfecto. Hablamos de ello muchas veces juntos. Todo el mundo le decía: “¡Pero qué centro más malo has hecho! Se reía y decía: “¡Es el mejor centro que he hecho nunca! Mira el resultado: si no te hubiera dado ese pase, no habrías marcado ese gol excepcional. Tiene razón".

Ganador. "Cuando hago algo, lo hago para ganar. Soy un ganador, sin pretensiones. Vivo para ganar. Si no, no lo hago. No siempre se gana, pero hago todo lo posible por ganar. Cuando gano, no me sorprende porque lo he dado todo. He trabajado mucho. Y cuando trabajas, tienes derecho a ser recompensado".

Periodistas. "Se dieron cuenta de que no había mucho que informar sobre mí. Cuando llegué a Madrid en 2001, tuve gente a mi espalda todo el tiempo durante cien días. Siguiéndome constantemente, de la mañana a la noche y de la noche a la mañana durante más de tres meses. La prensa, todo el tiempo. Entonces tiraron la toalla. No les servía de nada. Habían visto mi pequeña vida. No había nada excepcional en ello".

Futuro. "Continuar entrenando. Todavía quiero hacerlo. Y después, por qué no estar en un proyecto en el que yo mismo soy el líder. Presidente de un club o gerente de una empresa, por ejemplo".

Entrenar a Francia. "Quiero hacerlo, por supuesto. Seré seleccionador, espero, algún día. ¿Cuándo? Eso no depende de mí. Pero quiero cerrar el círculo con la selección francesa. Conocí a este equipo francés como jugador. Y es lo mejor que me ha pasado. Es la cúspide. Así que, como viví aquello y ahora soy entrenador, la selección francesa está firmemente anclada en mi cabeza.

Enzo Francescoli. "Era mi ídolo. Era más que mi ídolo. Yo era un fanático suyo. Era algo más que una mera imitación. Solía analizar todo lo que hacía. Tuve que volver a hacerlo en el campo. He practicado hasta que lo he hecho bien. Observé todo, con una lupa, para reproducirlo. Dormí con su camiseta tras intercambiármela con él en un Juventus-River de 1996 en Tokyo”.

PSG. "Nunca se debe decir nunca. Especialmente cuando se es entrenador hoy en día. Cuando era jugador, podía elegir, casi todos los clubes. Como entrenador, no hay cincuenta clubes a los que pueda ir. Hay dos o tres posibilidades. Si vuelvo a un club, es para ganar. Lo digo con toda modestia. Por eso no puedo ir a cualquier parte. También por otras razones, es posible que no pueda ir a todas partes".

Lesión en el Mundial 2006. "Me lesioné contra España. Me lesiono cuando marco el tercer gol al final del partido. Casi nadie lo sabía. Voy a hacerme pruebas. Me dicen que no puedo jugar contra Brasil... Yo digo: ‘¿Qué? Es imposible que no juegue contra Brasil'. El personal médico hizo todo lo posible para que yo jugara. Cada partido podría haber sido el último. Tenía tantas cosas en la cabeza que era imposible que no jugara contra Brasil".

Cabezazo a Materazzi. "Ese día, mi madre está muy cansada. Hablé con mi hermana por teléfono varias veces durante el día. Sabía que mi madre no estaba bien. Aunque no fuese grave, era una preocupación. Todo son cosas que surgen. La presión, esto y aquello. Él (Materazzi) no me habla de mi madre. A menudo ha dicho que no insultó a mi madre. Es cierto. Pero sí insultó a mi hermana, que estaba con mi madre en ese momento. En el campo ya hubo insultos. Todos hablan entre sí, a veces mal, pero tú no haces nada. Ese día, pasó lo que pasó. Él provocó algo al hablar de mi hermana Lila. No estoy orgulloso de ello, pero es parte de mi trayectoria. En ese momento, era más frágil".

Conexión con el Madrid. “Todavía tengo conexiones. Voy al estadio siempre que estoy allí. Tengo un palco. Mis hijos y amigos también lo disfrutan. Estuve en el Stade de France para la final contra el Liverpool".