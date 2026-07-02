Las estadísticas de Harry Kane ponen a Cristiano Ronaldo en un aprieto

Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, está bajo presión tras la brillante actuación de Harry Kane, delantero de Inglaterra, en el Mundial 2026.

Kane marcó otro doblete que clasificó a Inglaterra para los octavos de final tras vencer 2-1 a la República Democrática del Congo.

En la próxima jornada, Inglaterra se medirá a México.

Con 13 goles en Mundiales (5 en esta edición), Kane supera a Pelé y ya es sexto en la lista histórica de goleadores.

Según «WhoScored», Kane ha intervenido en 16 goles (13 tantos y 3 asistencias) desde el Mundial 2018, más del doble que Ronaldo en el mismo periodo.

El portugués ha marcado 7 goles (2 en esta edición) y no ha dado ninguna asistencia.

No obstante, Ronaldo, único jugador que ha marcado en seis ediciones del Mundial, puede aumentar su cuenta goleadora cuando Portugal enfrente a Croacia mañana viernes en los octavos de final.

Según Opta, Kane ya igualó a Ronaldo como segundo jugador en alcanzar 20 goles en Mundiales y Eurocopas, por detrás de los 24 del luso.

Fuera del Mundial, Kane suma 7 goles en la Eurocopa, mientras que Ronaldo, con 14, es el máximo anotador de ese torneo.