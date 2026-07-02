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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

Las estadísticas de Harry Kane ponen a Cristiano Ronaldo en un aprieto

H. Kane
C. Ronaldo
Inglaterra vs RD Congo
Inglaterra
RD Congo
World Cup
Portugal vs Croacia
Portugal
Croacia
Inglaterra
Portugal
República Democrática del Congo
EE. UU.
Croacia
Canadá

Tras superar a Pelé, la estrella inglesa sigue brillando e iguala un récord de Ronaldo

Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, está bajo presión tras la brillante actuación de Harry Kane, delantero de Inglaterra, en el Mundial 2026.

Kane marcó otro doblete que clasificó a Inglaterra para los octavos de final tras vencer 2-1 a la República Democrática del Congo.

En la próxima jornada, Inglaterra se medirá a México.

Con 13 goles en Mundiales (5 en esta edición), Kane supera a Pelé y ya es sexto en la lista histórica de goleadores.

Según «WhoScored», Kane ha intervenido en 16 goles (13 tantos y 3 asistencias) desde el Mundial 2018, más del doble que Ronaldo en el mismo periodo.

World Cup
Portugal crest
Portugal
POR
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Croacia
CRO

El portugués ha marcado 7 goles (2 en esta edición) y no ha dado ninguna asistencia.

No obstante, Ronaldo, único jugador que ha marcado en seis ediciones del Mundial, puede aumentar su cuenta goleadora cuando Portugal enfrente a Croacia mañana viernes en los octavos de final.

Según Opta, Kane ya igualó a Ronaldo como segundo jugador en alcanzar 20 goles en Mundiales y Eurocopas, por detrás de los 24 del luso.

Fuera del Mundial, Kane suma 7 goles en la Eurocopa, mientras que Ronaldo, con 14, es el máximo anotador de ese torneo.

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