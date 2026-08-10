Las desgracias se suceden para la estrella de Marruecos

El marroquí Sofiane Rahimi, estrella del Al Ain de los Emiratos, perdió la carrera por hacerse con el Balón de Oro al mejor jugador de la Liga ADNOC de Profesionales.

Rahimi compitió por el Balón de Oro con su compañero Matías Palacios y con su excompañero Laba Kodjo, que se marchó este verano al Sharjah.

El sitio web de la Liga de Profesionales de los Emiratos informó de que Palacios se alzó con el premio Balón de Oro al mejor jugador, mientras que Khalid Eisa, portero del Al Ain, fue coronado con el premio Guante de Oro al mejor guardameta.

El sitio web de la Liga aclaró que Rahimi obtuvo el premio al mejor jugador elegido por la afición, además de figurar en el once del equipo de los sueños de la temporada 2025-2026, junto a su compañero egipcio Rami Rabia.

Sofiane Rahimi había anunciado recientemente la enfermedad de su padre y pidió a sus seguidores que rezaran por su pronta recuperación.

Rahimi escribió: «Nada me ha quebrado salvo la enfermedad de mi padre. Me duele el corazón cuando él sufre, y me basta con este cansancio, oh Dios; no tengo fuerzas para verlo sufrir. Oh Señor, tú sabes y ves cuánto me quiebra su enfermedad, así que ten piedad de su debilidad y sé benévolo con su estado. Oh Señor, sana a mi padre».

Cabe recordar que Sofiane Rahimi se coronó con el Al Ain la temporada pasada con el doblete local (la Liga ADNOC de Profesionales y la Copa del Presidente del Estado).