Antes de que la selección de Arabia Saudí comenzara su andadura en la Copa del Golfo, Georgios Donis se encontró frente a una temprana ola de críticas, después de que la afición saudí abriera fuego contra sus decisiones para la convocatoria del combinado nacional a través de la plataforma X, en un momento en el que las esperanzas estaban puestas en ver una imagen diferente de la selección durante el torneo.

Lee también: Análisis de la convocatoria de Arabia Saudí: el arma de Inzaghi se impone y Donis apuesta por las bandas

La afición no se limitó a esperar lo que ofrecería la selección sobre el terreno de juego, sino que empezó a analizar la convocatoria antes del pitido inicial, hasta que surgieron interrogantes sobre algunos de los nombres elegidos por el entrenador, y sobre otros que la afición esperaba encontrar entre sus planes en esta etapa.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de Kooora.

Y mientras Donis considera que la convocatoria que ha elegido es capaz de ejecutar sus ideas y competir en el torneo, un sector de la afición cree que hay nombres que ofrecieron niveles llamativos en la Roshn Saudi League y que podrían haber tenido una oportunidad con la selección.

Fares Abdi y Mukhtar Ali generan interrogantes

Uno de los principales interrogantes que surgieron entre la afición fue la ausencia de Fares Abdi, el lateral izquierdo del Al-Ittihad, que fue uno de los nombres que llamaron la atención por sus niveles durante las competiciones de la Roshn Saudi League, de modo que su ausencia plantea preguntas sobre los criterios de selección en los que se basó Donis.

La afición, que esperaba ver a Abdi con la selección, considera que su brillo con el Al-Ittihad podría haberle dado una oportunidad de demostrar su valía a nivel internacional, especialmente porque la posición de lateral izquierdo siempre está en el centro de atención cuando se anuncia la convocatoria del combinado nacional.

Lo mismo ocurrió con Mukhtar Ali, centrocampista del Al-Ittihad, que se encontró fuera de los planes de Donis, pese a contar con experiencia previa con la selección y su presencia en las competiciones de la Roshn Saudi League, lo que llevó a parte de la afición a preguntarse por las razones de su exclusión.





















Y para los críticos, la ausencia de estos nombres no tiene que ver con uno o dos jugadores únicamente, sino que refleja, desde su punto de vista, la existencia de decisiones que podrían haberse revisado antes de cerrar la convocatoria definitiva, sobre todo porque el torneo representa una oportunidad importante para reconstruir la confianza con la afición.

¿Basta la convocatoria para convencer a la afición?

Las críticas no se detuvieron en nombres concretos, sino que se extendieron a la forma de la convocatoria en general, ya que algunos aficionados consideran que el grupo elegido por Donis no refleja de forma suficiente lo que ofrecieron varios jugadores en la Roshn Saudi League durante el último período.

Esta visión hizo que el anuncio de la convocatoria pasara de ser una simple noticia previa al torneo a convertirse en un amplio espacio de debate, especialmente porque la afición saudí afronta la Copa del Golfo a la espera de una respuesta de la selección tras un período en el que los resultados y los niveles no estuvieron a la altura de las aspiraciones.

Por otro lado, la responsabilidad de Donis dentro del terreno de juego sigue siendo la de convertir esta convocatoria en un grupo capaz de competir, porque la evaluación definitiva de las decisiones no se dará antes del torneo, sino después de ver a los jugadores en los partidos y conocer hasta qué punto el entrenador logra aprovecharlos.

Pero la presión estará presente desde el primer partido, porque cualquier arranque poco convincente podría devolver rápidamente las críticas al primer plano y dar a las voces que dudaron de la convocatoria un mayor espacio para expresar su postura.

La afición teme que se mantenga la imagen negativa

Parte de la ira de la afición está también relacionada con el temor a que se mantenga la imagen que mostró la selección saudí en períodos anteriores, ya que parte de la afición considera que el combinado nacional necesita un cambio real y no solo nombres nuevos en la convocatoria.

Por ello, la Copa del Golfo representa para la afición una prueba temprana de la capacidad de Donis para devolver a la selección al camino que quiere el aficionado saudí, especialmente con la cercanía de la Copa de Asia, que será más importante a nivel de competición y resultados.









Y parte de la afición fue más allá de criticar la convocatoria, y mostró su pesimismo respecto a la capacidad de la selección de ofrecer algo que la satisfaga en el torneo, al considerar que los indicadores actuales no le dan la confianza suficiente antes del inicio de las competiciones.

Y el terreno de juego sigue siendo, al final, lo decisivo; Donis tiene la oportunidad de responder a todas estas críticas mediante los resultados y los niveles, mientras que la afición tiene derecho a evaluar lo que verá de la selección, de modo que los partidos de la Copa del Golfo revelarán si los interrogantes sobre la convocatoria retrocederán o se convertirán en una crisis mayor que asedie al entrenador y a la selección por igual.