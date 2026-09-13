Las críticas a Sem Steijn sientan mal: «Eso sí que puede enfadarme»

Daan Rots ha salido en defensa de Sem Steijn en Goedemorgen Eredivisie de ESPN. El jugador del Feyenoord recibió muchas críticas tras el duelo con el FC Barcelona (derrota por 5-1) por celebrar su gol para el 4-1 en el Camp Nou.

Rots considera que, independientemente del rival, el marcador siempre debe ser lo más bajo posible. "Pero 5-1… Y vi varios buenos momentos y mi amigo (Steijn, n. del r.) marcó. Así que me pareció precioso verlo todo."

El presentador Milan van Dongen añade de inmediato que no todo el mundo disfrutó de la celebración del gol del honor. "Eso sí que puede enfadarme un poco", dice el atacante del FC Twente. "Es el Camp Nou. ¿No te alegra ver algo así con su padre?"

El padre, Maurice Steijn, marcó en 1996 con el ADO Den Haag contra el FC Barcelona en la lucha por la Residentie Cup (victoria por 1-0). Treinta años después, su hijo marcó contra los catalanes.

"Está en una situación difícil. No juega siempre, aunque la pasada temporada fue fichado como uno de los refuerzos más caros de la historia del Feyenoord. Si luego entra y aun así muestra cosas y además marca en el Camp Nou, entonces le entiendo perfectamente que esté muy feliz por ello", afirmó Rots.

Mario Been se suma a las palabras del jugador del Twente. "Fue fichado por mucho dinero, lo que sigo considerando una excelente decisión, solo que ha tenido que lidiar con muchísimas lesiones. Si luego puedes volver a participar, y además en su estadio… Entonces, para un chico así, es una victoria personal marcar un gol así."

Steijn parece tener que conformarse de nuevo con un papel de suplente bajo las órdenes del entrenador Giovanni van Bronckhorst. "Siempre dicen que con un entrenador nuevo se empieza desde cero", afirma el jugador de Twente de 25 años. "Nunca sabes si de verdad es así. En el caso de Sem, en mi opinión no ha tenido realmente la oportunidad en los grandes partidos. Me parece buenísimo. Creo que, si lo pones, te marca como mínimo quince goles", concluye Rots.