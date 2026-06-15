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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Laroucha se quedó sin palabras... Una noche increíble para el portero de Cabo Verde

España vs Cabo Verde
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Cifras históricas en su debut en el Mundial

El portero de Cabo Verde, Josmiar Fozinha, fue clave en el 0-0 ante España en el debut del Mundial 2026, con una de las mejores actuaciones bajo palos de los últimos años.

Con 40 años, se convirtió en el portero más veterano en dejar su portería a cero en un debut mundialista, según Opta.

En la primera parte detuvo cuatro disparos, igualando a Mahmoud Abu Nada (Catar) como el portero con más paradas antes del descanso en lo que va de torneo.

Según Squawka, es el primer guardameta desde 2018 que realiza más de seis paradas dentro del área y deja su portería a cero en un mismo partido.

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Foziniya terminó el partido contra La Roja con 7 paradas, y se convirtió en el cuarto portero con 7 o más intervenciones sin encajar gol en las últimas tres Copas del Mundo, tras:

Guillermo Ochoa (México, 2018 vs. Alemania, 9 paradas).

Patrick Beech (Australia 2026 vs. Turquía) 8.

Davis Ibassi (Camerún 2022 vs. Brasil) 7.

Además, completó 29 de 42 pases, atrapó 3 centros y detuvo 7 de 27 disparos, 6 dentro del área.

Su actuación le dio a Cabo Verde un punto histórico ante uno de los favoritos, y alimenta las dudas sobre la eficacia del ataque español en este Mundial.

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