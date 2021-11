Laporta no descarta la vuelta de Iniesta o Messi

La vuelta al Barça de Andrés Iniesta y Lionel Messi no está descartada. Por lo menos, así lo ha verbalizado el presidente del club blaugrana, Joan Laporta, durante la presentación de otra leyenda, el brasileño Dani Alves. El lateral vuelve al Barcelona con 38 años tras su periplo en la Juventus, el PSG y el Sao Paulo, algo que ha despertado la rumorología acerca de más retornos históricos.

Preguntado por una hipotética vuelta de Iniesta o Messi, Laporta no ha querido cerrar la puerta a los que fueron capitanes del primer equipo blaugrana en una época gloriosa: "No lo descarto. Es algo que ha sucedido con Dani. Hoy es con Dani, mañana será con otros. Me hablas de dos jugadores que son espectaculares, Leo o Iniesta".

El presidente blaugrana no se ha mordido la lengua y ha dejado todos los frentes abiertos: "Yo no puedo predecir el futuro. Todavía están jugando, han hecho grande al club, los recordaremos siempre, los tenemos siempre presentes, pero en estos momentos tienen contrato en vigor con otros clubes. Entiendo que se ha de respetar. Pero bueno, en la vida nunca se sabe".

Sin margen para fichar

Además de Laporta, Mateu Alemany ha querido explicar ante la prensa la imposibilidad de que el Barcelona pueda inscribir a ningún futbolista si no obtiene nuevos ingresos o rebajas de salario. El director de fútbol ha dejado claro que "a día de hoy podemos inscribir a Xavi y al cuerpo técnico. No nos sobra nada. Habrá que ver para enero si podemos tener más Fair Play y si eso cuadra con las decisiones deportivas. Hay un mes y medio, estamos trabajando en diferentes situaciones. A día de hoy no existe esa posibilidad, pero a día 1 de enero veremos".