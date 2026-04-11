Ladbrokes x LFC - Concurso «Juega en el campo»

Todos los aficionados del Liverpool han soñado lo mismo: salir a Anfield, mirar la Kop y sentir mariposas antes del pitido inicial. El césped está impecable y el orgullo crece al llevar el escudo.

Normalmente el sueño acaba ahí, pero no esta temporada. Gracias a Ladbrokes, socio oficial de apuestas del Liverpool, la pregunta «¿y si...?» puede hacerse realidad.

Vuelve el concurso «Play on the Pitch»: ata las botas, ponte la equipación y juega un partido en Anfield el 25 de mayo.

Un auténtico trato VIP.

Quizás hayas visto vídeos del vestuario o recorrido el túnel, pero esto va más allá: es el día de partido completo.

Los afortunados posarán en el banquillo junto al asiento de Arne Slot, se cambiarán con la equipación de Ladbrokes y jugarán un partido junto a una leyenda del Liverpool.

Un día así puede resultar abrumador, pero Ladbrokes se encarga de que todo sea inolvidable.

El paquete incluye:

• Disputar un partido en Anfield el 25 de mayo con aficionados y una leyenda del LFC

• Traslados de ida y vuelta al estadio el día del partido

• Una noche de alojamiento en un hotel de Liverpool para ti y un acompañante

• Encuentro con el equipo, con comida y refrescos

• Equipación de la marca Ladbrokes y bolsa de regalo con productos promocionales para recordar esta aventura.

GOAL

Además, cada ganador puede invitar a un acompañante (mayor de 18 años) para ver el partido desde las gradas y unirse a las celebraciones posteriores.

Cómo incluir tu nombre en la alineación

Solo pueden participar aficionados mayores de 25 años.

Inscríbete en la web de Ladbrokes y haz una combinada de al menos 5 £ (o 5 €) en cualquier mercado de fútbol, antes o durante el partido. Con esa apuesta, podrías pisar el césped de Anfield.

Si siempre soñaste con ser una leyenda del Liverpool, este es tu momento.

Tienes hasta el 30 de abril de 2026 a las 23:59, así que no te lo pierdas.

Haz clic aquí para participar ahora en el concurso «Play on the Pitch».

25+. 12:00 del 01/01/26 - 23:59 del 30/04/26. Acierta con una combinada de al menos 5 £/5 € en cualquier mercado de fútbol (cuotas mínimas de 1/2) y consigue una participación mensual. Podrás ganar una noche en Liverpool y jugar en el césped de Anfield. Máximo una participación al mes por jugador. Se aplican restricciones y términos.