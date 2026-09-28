La última etapa: Mourinho espera una nueva arma ofensiva

Rodrygo Goes, la estrella del Real Madrid, dio este lunes uno de los pasos más importantes y esperados de su recorrido personal, ya que el brasileño volvió a tocar el balón en el campo de Valdebebas, en un gesto que parece rutinario, pero que constituye un acontecimiento relevante para alguien que llevaba más de seis meses alejado de los terrenos de juego.

Este fue el último escalón de una escalera que el extremo brasileño ha ido subiendo con paciencia desde el pasado invierno, y que por fin comienza a mostrar señales de su final, según informó el diario "Marca".

Volviendo a la noche del 2 de marzo de 2026, en el partido del Real Madrid contra el Getafe, en el estadio Santiago Bernabéu, todo se puso patas arriba para el brasileño en un incidente trágico, ya que el diagnóstico fue devastador: rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla derecha, la lesión más grave de su carrera, un golpe demoledor que lo apartó de los terrenos de juego durante una etapa decisiva de la temporada pasada y, de forma sumamente cruel, del Mundial en el que soñaba con participar con Brasil bajo la dirección de Carlo Ancelotti.

El 10 de marzo, Rodrygo se sometió a una intervención quirúrgica, iniciando con ella un proceso de recuperación que requiere paciencia y que se estima que se prolongará durante ocho o nueve meses. Desde entonces, Rodrygo ha ido progresando de manera constante, consciente de que precipitarse en este tipo de lesiones no es una opción acertada. De hecho, el club estableció un plan minucioso, decidido a no acelerar el ritmo de la recuperación ni un solo día.

La primera de las etapas importantes llegó a principios de septiembre, cuando el jugador brasileño regresó al terreno de juego para entrenar y hacer algunas carreras suaves alejado del grupo, y celebró entonces en las redes sociales diciendo: "¡Qué sensación tan maravillosa volver a correr sobre el césped!", con el entusiasmo de quien ve la luz al final del túnel. Desde aquellas carreras suaves hasta los entrenamientos con balón de hoy, han pasado semanas de trabajo duro.

Ahora, tras el regreso del balón a sus botas, Rodrygo afronta la última fase de su recuperación, que aún se extiende entre diciembre y enero. Todavía tiene un largo camino por delante, y quizá esta sea la parte más delicada: recuperar su sensación de juego, su plena forma física y su total confianza en la rodilla que fue sometida a una cirugía reconstructiva.

Carlo Ancelotti sigue de cerca su evolución, después de haber visitado Valdebebas el mes pasado para interesarse por su estado y por el de los demás jugadores brasileños, consciente de que el jugador brasileño constituye también una pieza fundamental en sus planes para la selección de Brasil.

Pero lo peor ya ha pasado, y Rodrygo se acerca lentamente al regreso a un equipo que ha experimentado un cambio radical en este tiempo, pues la lesión no solo lo privó de jugar, sino que además todavía no ha podido entrenar bajo la dirección de Mourinho, quien nunca ha entrenado a Rodrygo en plena forma y ni siquiera pudo contar con él durante la pretemporada.