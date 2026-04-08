La última esperanza... El fantasma de Zidane asusta al Real Madrid

El Real Madrid está a punto de quedarse sin títulos esta temporada, tras estar a un paso de quedar eliminado de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El Bayern de Múnich se impuso en el feudo del Real Madrid, el estadio «Santiago Bernabéu», por 2-1, ayer martes por la noche, dando un paso importante hacia la clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones.

El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles en el Allianz Arena, donde se decidirá quién se clasifica para las semifinales de la Liga de Campeones y se enfrentará al ganador del duelo entre el París Saint-Germain y el Liverpool.

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El diario español «Marca» señaló que el Real Madrid se encamina hacia una temporada sin títulos, algo que no ocurría desde la temporada 2020-2021.

Añadió que la temporada 2025-2026 podría pasar a la historia como una de las más sombrías del Real Madrid, ya que el equipo no ha terminado una temporada sin ningún título desde la 2020-2021, la segunda temporada de Zinedine Zidane como entrenador.

En aquella temporada, marcada por la pandemia del coronavirus, el Real Madrid quedó subcampeón de la Liga (tras la victoria del Atlético de Madrid) y llegó a las semifinales de la Liga de Campeones, donde fue eliminado por el Chelsea.

En cuanto a su actuación en otras competiciones de copa, fue decepcionante: derrota en las semifinales de la Supercopa de España ante el Athletic de Bilbao y eliminación en la primera ronda de la Copa del Rey a manos del Alcoyano.

Por su parte, el Real Madrid ocupa el segundo puesto en la clasificación de La Liga esta temporada, a siete puntos del líder, el Barcelona, y perdió la final de la Supercopa de España ante su rival catalán, mientras que se despidió prematuramente de la Copa del Rey en octavos de final ante el Albacete.

La última esperanza es que el Real Madrid supere a su anfitrión, el Bayern de Múnich, en el Allianz Arena y continúe su andadura en la Liga de Campeones.

Sin embargo, si se confirma la derrota del Real Madrid en Alemania y su eliminación de la competición europea, la temporada 2025-2026 completará una campaña igualmente decepcionante en cuanto a títulos, al igual que la temporada 2024-2025, año en el que el Real Madrid solo participó en siete competiciones, y solo ganó la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, lo que acabó provocando la salida de Carlo Ancelotti del banquillo del Real Madrid.