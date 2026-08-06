La UEFA no acepta excusas y empuja a Infantino hacia la salida

La UEFA mantiene el boicot anunciado a todas las competiciones de la FIFA, pese a las disculpas del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El organismo del fútbol europeo señala en un comunicado que todavía no se han cumplido las condiciones planteadas anteriormente.

La UEFA exigía la retirada total del controvertido plan de inversión de la FIFA. Además, reclamaba garantías de que en el futuro se eviten intentos similares de reformar los derechos comerciales en torno a los grandes torneos.

«Las federaciones de la UEFA fueron muy claras sobre las condiciones relativas a la no participación en las competiciones de la FIFA», escribe el organismo europeo. Según la UEFA, la federación mundial no ha atendido suficientemente esas exigencias.

«No se ha cumplido con estas condiciones», continúa el comunicado. «Además, la UEFA dejó muy claro el sábado que ha perdido la confianza en la presidencia de Gianni Infantino. Esa postura se mantiene sin cambios.»

El boicot afecta a todos los Mundiales masculinos y femeninos e incluye también el Mundial de Clubes. Esa decisión puede tener pronto grandes consecuencias, ya que el 5 de septiembre comienza en Polonia el Mundial sub-20 femenino y en él también participan países europeos.

Infantino se disculpó el miércoles durante una reunión de urgencia en Rabat por lo sucedido. Los planes de la FIFA, ya retirados, para organizar de otra manera los derechos comerciales en torno al Mundial han debilitado gravemente su posición pese a ello.

No solo la UEFA se opuso a la propuesta. También la CONCACAF, la confederación de Norteamérica y Centroamérica, y la AFC, la confederación asiática, rechazaron los planes de la federación mundial.

Tanto la UEFA como la KNVB ya hablaron de una ruptura de confianza con el presidente de la FIFA, de 56 años. Serbia, Suecia y Gales, además, han retirado su apoyo a la posible reelección de Infantino en 2027.