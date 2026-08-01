Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), afronta una presión creciente por parte de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), después de que esta última le comunicara que debía abandonar su cargo o enfrentarse a una moción de censura que podría acabar con su destitución.

Según el diario británico "Telegraph", las 55 federaciones nacionales que integran la UEFA están dispuestas a votar en contra de la continuidad de Infantino en caso de que rechace dimitir, en un momento en el que el organismo continental solo necesita el apoyo de 43 federaciones para convocar una votación oficial de moción de censura.

La UEFA había declarado públicamente su pérdida de confianza en el liderazgo de Infantino, exigiendo un cambio radical dentro de la Federación Internacional, tras verse obligado el presidente de la FIFA a dar marcha atrás en su polémico proyecto "FIFA Forward Enterprise", que pretendía crear una nueva entidad comercial y permitir la venta de una participación de los derechos del Mundial a inversores del sector privado.

La postura de la UEFA llegó después de una amplia ola de rechazo dentro de la familia del fútbol, además de una situación de rebeldía en el seno de la FIFA, donde algunos empleados calificaron el proyecto como un intento de "matar el espíritu del juego".

La Federación Inglesa de Fútbol se sumó a la postura de la UEFA, confirmando su total respaldo a las exigencias del organismo continental de llevar a cabo una revisión integral del liderazgo de la FIFA y de sus mecanismos de gobernanza.

La Federación Inglesa señaló en un comunicado: "Apoyamos plenamente la postura de la UEFA. Ha llegado el momento de realizar una revisión integral y contundente del liderazgo y la gobernanza de la FIFA, para garantizar que el fútbol mundial se gestione con transparencia, en beneficio de los intereses de las 211 federaciones nacionales, situando el futuro del juego a largo plazo en el centro de las decisiones".