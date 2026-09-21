Que Memphis Depay haya sido descartado por el seleccionador Xavi causa sorpresa en Eljero Elia. Según el exextremo, el máximo goleador histórico de la selección neerlandesa siempre debe ser convocado.

«Esperarías que Xavi le diera una oportunidad. Ahora está mucho más en forma que durante el Mundial, creo. Y allí también jugó poco. Entonces simplemente te tienen que dar la oportunidad», valoró Elia este lunes en Rondo, de Ziggo Sport.

«¿Si Memphis todavía puede ser importante para la selección neerlandesa? Sí, ¡por supuesto! Con todos esos chicos jóvenes. No es máximo goleador por nada», señaló el exinternacional de Países Bajos, en referencia a los 55 goles en 112 partidos internacionales del atacante del Corinthians.

«La tragedia alrededor de Memphis es, por supuesto, que en todos los grandes torneos lidió con lesiones», suspiró su compañero de tertulia Wim Kieft. «Sabes que, si está en forma, siempre puedes volver a recurrir a él. No es que Memphis esté acabado. Pero primero vamos a ver cómo les va a otros chicos.»

Youri Mulder habló de una «señal contundente» de Xavi hacia Memphis. «Dentro de poco vas a jugar muchos partidos, también puedes rotar mucho y además se cae un delantero», dijo el analista, aludiendo al lesionado Donyell Malen.

A Xavi le resultó difícil decirle a Memphis que había sido descartado para la selección neerlandesa. «Le conozco bien. Tengo una buena relación con él. Se lo tomó realmente de maravilla. Reaccionó con mucha madurez y entendió completamente mi decisión», dijo el seleccionador este lunes en un acto ante la prensa.

«Aun así, el hecho de que Memphis no esté ahora no significa que ya haya jugado su último partido con la selección neerlandesa. La puerta no está cerrada. Ni para Memphis ni para nadie.»