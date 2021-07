La situación de Coutinho, Pjanic y Umtiti sigue siendo un problema

El Barça quiere deshacerse de los tres futbolistas, que no tienen ofertas que igualen o superen el salario que cobran en el club blaugrana

Queda menos de un mes para el inicio de LaLiga 2021-22 y el Barça todavía no ha podido rebajar la masa salarial de la primera plantilla tal y como pretendía. Han salido Todibo, Aleñá, Junior Firpo y Trincao y se ha rescindido a Matheus Fernandes, pero el grueso de los salarios no se ha visto reducido como así lo desean los gestores de la entidad blaugrana. Tampoco los capitanes han firmado todavía un recorte en su contrato, un hecho que preocupa considerablemente en los despachos del Camp Nou. El club necesita urgentemente aplicar la rebaja para poder inscribir a los cuatro nuevos fichajes y, sobre todo, a un Lionel Messi que ya ha dicho sí a la propuesta de Joan Laporta para renovar cinco años.

Esos recortes pasan por, además de llegar a un acuerdo con los veteranos de la plantilla, conseguir encontrar una salida a futbolistas que no cuentan para Ronald Koeman y que forman parte de los rangos salariales más altos del grupo. Sobre todo, hay tres jugadores que son clave: Philippe Coutinho, Samuel Umtiti y Miralem Pjanic. Ninguno de los tres entra en los planes del entrenador y sus sueldos superan de largo los 10 millones de euros brutos por temporada. Una sangría innecesaria para el club. Desde la entidad se les está empujando para que acepten alguna de las propuestas que tienen sobre la mesa. El principal problema, los salarios que les pueden ofrecer. Es difícil que ningún equipo pueda acercarse a los sueldos que cobran estos tres jugadores en el Barça, algo que provoca un frenazo en la salida. Nadie quiere perder dinero y los tres tienen contrato.

Es una situación muy complicada para la dirección general y la dirección deportiva del Barcelona. Y la preocupación es enorme. Los jugadores están en su derecho de querer cumplir su contrato y no aceptar ofertas inferiores y el club no está dispuesto a poner dinero de su bolsillo para que se marchen, como ya se hizo el verano pasado con el fichaje de Luis Suárez por el Atlético de Madrid. Eso sí, el Barça está dispuesto a rebajar las pretensiones de salida. A Samuel Umtiti le dejaría salir gratis, le daría la carta de libertad si encuentra a un equipo que le plazca. Desde el Barcelona insisten al francés para que vea con buenos ojos alguna de las ofertas que tiene, pero por ahora nadie le ofrece ni la mitad de lo que cobra en Catalunya.

En el caso de Pjanic, desde la dirección deportiva están convencidos de que la Juventus acabará dando un paso al frente. Por ahora, la Juve espera. En Italia saben que el Barcelona está desesperado y juegan con ello. En el Barça confían en que el mismo Pjanic tenga voluntad de volver a Turín, la última ciudad que le vio rendir al máximo nivel. La oferta económica para el club no será un problema, se aceptará cualquier propuesta para que el centrocampista bosnio salga. Y por lo que respecta a Coutinho, el brasileño sigue con la puesta a punto después de su lesión de rodilla que le tuvo apartado buena parte de la pasada temporada. Todavía no ha entrenado con el grupo, pero se espera que lo pueda hacer la próxima semana. Coutinho tiene cierto mercado en la Premier League y en la Serie A, pero las condiciones de las primeras aproximaciones no convencen al Barça, que debe amortizar todavía 40 millones de euros de su fichaje. La idea del club es que los partidos en Alemania y Austria, ante el Stuttgart y el Salzburgo, sirvan para que el internacional luzca y alguien se atreva a apuestar por él. A día de hoy, sin embargo, los deberes no están saliendo como se esperaba.