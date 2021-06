Pretemporada del Barcelona 2021: Cuándo empieza, partidos amistosos, viajes y lugares de concentración

El club blaugrana se enfrentará a Girona y Nastic de Tarragona en dos amistosos en el estadio Johan Cruyff de la Ciutat Esportiva.

El Barcelona inicia un nuevo proyecto, el primero con Joan Laporta tras vuelta al club como presidente y el segundo con Ronald Koeman en el banquillo. No obstante, el técnico holandés sí tendrá caras nuevas tras los fichajes de Sergio 'Kun' Agüero, Eric García, Memphis Depay y Emerson Royal y ya empieza a cocinar el Barcelona de la temporada 2021-2022.

Pretemporada del Barcelona 2021: Cuándo empieza

Los entrenamientos del club blaugrana empezarán el día 12 de julio, prácticamente justo un mes antes de que empiece LaLiga 2021-2022 que dará su pistoletazo de salida el fin de semana del 13, 14 y 15 de agosto de 2021. Los dos días anteriores a saltar al césped, 10 y 11 de julio, los jugadores convocados deberán pasar las ya habituales pruebas médicas.

No obstante, Ronald Koeman no podrá contar con buena parte de sus jugadores, ya que un grueso de la plantilla tendrá vacaciones hasta bien entrado el mes de julio después de disputar la Eurocopa y la Copa América, que no terminan hasta el 11 de julio cuando se disputa la final.

Pretemporada del Barcelona 2021: Partidos amistosos

El club tiene previsto realizar varios encuentros amistosos antes de que empice LaLiga y se espera que haya al menos cinco encuentros y tres de ellos ya tienen la fecha cerrada y el rival confirmado a la espera de ir conociendo más detalles. No obstante, la situación por el coronavirus obligará a que no haya grandes giras ni viajes y la mayoría de partidos se jueguen en Cataluña.

PARTIDOS FECHA HORA SEDE Barcelona vs. Nàstic de Tarragona 21/07/2021 Por confirmar Estadi Johan Cruyff Barcelona vs. Girona 24/07/2021 Por confirmar Estadi Johan Cruyff Stuttgart vs. Barcelona Por confirmar Por confirmar Stuttgart Beitar vs. Barcelona 04/08/2021 Por confirmar Tel Aviv Barcelona vs. Manchester City Por confirmar Por confirmar Camp Nou

Los dos primeros amistosos se disputarán en el estadio Johan Cruyff de la Ciutat Esportiva el 21 y el 24 de julio ante dos equipos catalanes como son el Nàstic de Tarragona y el Girona. A finales de julio se espera que disputen un amistoso ante el Stuttgart en Alemania con los detallles aún por confirmar y el 4 de agosto se enfrentarán al Beitar de Jerusalén en Tel Aviv.

El artículo sigue a continuación

La última cita no oficial será el tradicional Trofeo Joan Gamper y se espera que el rival sea el Manchester City de Pep Guardiola y el partido servirá como homenaje al ex jugador y ex entrenador culé, Juan Carlos Unzué, y los beneficios serán destinados la lucha contra la ELA, enfemerdad que sufre el que fuera portero.

Pretemporada del Barcelona 2021: Viajes y lugares de concentración

Ya la temporada pasada, el Barcelona no realizó viajes en prertemporada ni giras por Asia y Estados Unidos para no correr riesgos con el coronavirus. Por eso, buena parte de los entrenamientos y los amistosos van a ser en la propiao Ciudad Condal y se celebrarán en el Estadi Johan Cruyff y el Camp Nou.

Así las cosas, se espera que la único pequeña concentración y stage de pretemporada tenga lugar en Alemania con motivo del amistoso que tienen previsto disputar contra el Stuttgart y sólo se vuelvan a desplazar hasta Israel para el otro choque ante el Beitar en Tel Aviv.