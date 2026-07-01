La selección francesa exime a Deschamps de la ira de Rayan Sharqi

La selección francesa exculpó a su técnico, Didier Deschamps, de provocar el enfado del centrocampista Ryan Sharqi tras el partido contra Suecia en el Mundial 2026.

La selección francesa venció 3-0 a Suecia en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Al terminar, Deschamps intentó saludarlo, pero el jugador lo ignoró, lo que algunos interpretaron como molestia por sus pocos minutos en el torneo.

La emisora «Radio Mont Carlo» consultó a un miembro del cuerpo técnico, quien aclaró que el jugador estaba frustrado consigo mismo.

Explicó: «Cherki estaba decepcionado consigo mismo por su rendimiento al entrar como suplente, no con el seleccionador. Quiere ser decisivo y sus últimas actuaciones le han dejado un regusto amargo».

Hasta ahora solo ha jugado 55 minutos en el torneo: 3 ante Senegal, 22 frente a Irak, 25 contra Noruega y 5 frente a Suecia.