¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

La rivalidad se intensifica: Argentina provoca a Inglaterra con una decisión histórica

Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
World Cup
Inglaterra
Argentina
EE. UU.

¿Responderá Inglaterra?

Argentina provocó a su rival Inglaterra con una decisión histórica este jueves, que se espera genere una gran polémica en las próximas horas.

Argentina venció a la selección de los Tres Leones por 2-1 en las semifinales del Mundial 2026, en un partido que dejó una enorme indignación en Inglaterra.

Los jugadores de Argentina desplegaron una pancarta sobre el terreno de juego tras su victoria ante Inglaterra en la que se leía "Las Islas Malvinas son argentinas". Argentina se refiere a las Islas Malvinas (Falkland) con el nombre de "Islas Malvinas".

Este gesto provocó una ira desbordante en Inglaterra, y el gobierno del Reino Unido pidió a la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) que investigara el asunto.

Y hoy, según la cadena " espn", la Federación Argentina de Fútbol aprobó por unanimidad declarar el 15 de julio "Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol" en conmemoración de la victoria sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

Tras ir por detrás 1-0 hasta el minuto 85, Argentina reaccionó y logró una victoria por 2-1 sobre Inglaterra para llegar a la final por segunda vez consecutiva en un Mundial.

La Federación Argentina dijo en un comunicado oficial: "Se eligió esta fecha para conmemorar la histórica y gran victoria de la selección de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026".

La victoria sobre Inglaterra reavivó el histórico reclamo de Argentina sobre las Islas Malvinas, que se encuentran a unas 8.000 millas de Gran Bretaña y a 300 millas del territorio continental argentino.

El presidente de Argentina, Javier Milei, calificó la celebración de los jugadores con la pancarta de "totalmente correcta", y dijo que el mensaje "refleja un sentimiento compartido por todos los argentinos", aunque previó que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) sancionaría al equipo con una multa.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google