Argentina provocó a su rival Inglaterra con una decisión histórica este jueves, que se espera genere una gran polémica en las próximas horas.

Argentina venció a la selección de los Tres Leones por 2-1 en las semifinales del Mundial 2026, en un partido que dejó una enorme indignación en Inglaterra.

Los jugadores de Argentina desplegaron una pancarta sobre el terreno de juego tras su victoria ante Inglaterra en la que se leía "Las Islas Malvinas son argentinas". Argentina se refiere a las Islas Malvinas (Falkland) con el nombre de "Islas Malvinas".

Este gesto provocó una ira desbordante en Inglaterra, y el gobierno del Reino Unido pidió a la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) que investigara el asunto.

Y hoy, según la cadena " espn", la Federación Argentina de Fútbol aprobó por unanimidad declarar el 15 de julio "Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol" en conmemoración de la victoria sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

Tras ir por detrás 1-0 hasta el minuto 85, Argentina reaccionó y logró una victoria por 2-1 sobre Inglaterra para llegar a la final por segunda vez consecutiva en un Mundial.

La Federación Argentina dijo en un comunicado oficial: "Se eligió esta fecha para conmemorar la histórica y gran victoria de la selección de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026".

La victoria sobre Inglaterra reavivó el histórico reclamo de Argentina sobre las Islas Malvinas, que se encuentran a unas 8.000 millas de Gran Bretaña y a 300 millas del territorio continental argentino.

El presidente de Argentina, Javier Milei, calificó la celebración de los jugadores con la pancarta de "totalmente correcta", y dijo que el mensaje "refleja un sentimiento compartido por todos los argentinos", aunque previó que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) sancionaría al equipo con una multa.