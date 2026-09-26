Mark van Bommel ha dejado una profunda impresión en Bélgica, según se desprende de las informaciones de los medios de ese país tras el triunfo en la Nations League contra Italia (0-2).

El viernes por la noche, Van Bommel estuvo por primera vez en la banda como seleccionador de los Diablos Rojos. Optó por dejar a Romelu Lukaku en el banquillo de inicio, pero sí alineó a Mika Godts en el once titular.

El exdelantero del Ajax devolvió de inmediato la confianza con un golazo. Más tarde fue Dodi Lukebakio quien firmó el segundo tanto belga.

En Bélgica se deshicieron en elogios hacia el juego de los Diablos Rojos. Sporza alabó al exentrenador, entre otros, de PSV y Royal Antwerp por el gran impacto que ha causado en apenas cuatro días.

«Un comienzo prometedor. La era Van Bommel ha arrancado a lo grande. El seleccionador pidió y obtuvo identidad en su bautismo de fuego. Es admirable, en realidad, después de apenas unos días de entrenamiento», se puede leer en ese periódico.

Het Nieuwsblad también se mostró entusiasmado. «Bélgica pasó por encima de Italia. Hemos visto un debut muy bonito con Van Bommel. Sin Gianluigi Donnarumma, la diferencia en el marcador habría sido aún mayor», señaló el diario.

También los medios valones están muy entusiasmados con el juego mostrado por la selección nacional. Sudinfo: «Van Bommel gestionó muy bien su primer partido. Bélgica tuvo a Italia completamente bajo control».

Durante la emisión de VTM también se hizo por un momento la comparación con Países Bajos. Saltó todo por los aires. Los Diablos estuvieron bien. En Países Bajos se miró con algo de envidia y con la boca hecha agua. Aquí había más vida que en la selección neerlandesa», comentó el narrador.