La policía dio por finalizada la búsqueda de Emiliano Sala

La Policía de Guernsey anunció este jueves por la tarde que se dio por finalizada la búsqueda activa del avión que llevaba al futbolista argentino Emiliano Sala de Nantes a Cardiff.

"Las chances de supervivencia en esta etapa son extremadamente remotas", explicó el David Barker, capitán del equipo de búsqueda, en el comunicado difundido por las autoridades, junto al que se aclara que si no surge ninguna novedad significativa, no habrá más informes.

