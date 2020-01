La peor derrota de River, según Gallardo

El técnico más ganador de la historia del Millonario afirmó que la caída más dolorosa de su ciclo no fue en la final contra Flamengo.

A sólo días de volver a la acción formalmente, cuando visite a Independiente en un partido pendiente de la Superliga, Marcelo Gallardo dejó varias definiciones interesantes respecto a la preparación de su River para lo que se viene, la derrota más dura de su ciclo y la recta final del campeonato local.

Si bien ganar el torneo doméstico asoma como el último objetivo que le falta cumplir al Muñeco en Núñez, él mismo se encargó de aclarar que la Superliga "no es una materia pendiente", pero "sí un deseo" por el hecho de estar a sólo ocho partidos del desenlace. "Pero la gana uno solo. Si nos enchufamos, sé que tenemos grandes posibilidades y por lo menos pelear hasta el final”, dijo, en declaraciones a Radio Mitre.

"En esta semana tenemos que aceitar cosas para saber qué piezas arrancarán el campeonato. No veremos nada que no hayamos hecho en estos años, siempre nos pudimos reposicionar y funcionar de la mejor manera más allá de los nombres", señaló respecto al rearmado de su equipo, y agregó en la misma línea: : "Estamos tranquilos, sabemos que para llegar bien al inicio del campeonato este partido nos viene bien, pero también hay que ser lógicos porque venimos de hacer un trabajo muy corto pero muy intenso y el hecho de salir a jugar un partido ante un rival difícil se debe medir".

Por otra parte, el técnico más ganador de la historia riverplatense aseguró que la caída más dolorosa de su ciclo no fue la reciente final de la ante Flamengo, que lo dio vuelta en los últimos minutos, sino la eliminación del 2017 contra , cuando su equipo tenía una ventaja de tres goles (había marcado uno de local y dos de visitante) y lo terminó perdiendo.

"No podés quedarte enganchado en la final contra Flamengo, sino no podes seguir. Nos golpeó más la eliminación con Lanús que la derrota con Flamengo. Nos costó mucho, casi tres meses, recuperarnos de la derrota contra Lanús en su cancha. Contra Flamengo no, porque hicimos un gran partido y borramos al cuco de la Copa, pero los partidos duran 95’ y eso es un aprendizaje”, sentenció.

"No me quedo con el 'qué hubiese pasado', eso es una cagada porque es una cosa que no la podés medir, me quedo con lo que viene y cómo lo puedo solucionar. Odio el 'qué hubiera hecho', no existe. Si hiciste algo es porque estabas convencido de hacerlo y puede salir bien o mal, pero es algo por el cual tenías convencimiento”, concluyó.