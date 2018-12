La pelota parada, el karma de River

La mitad de los goles que recibió el Millonario en este segundo semestre fueron a través de la misma vía por la que abrió el marcador Al Ain.

River viene teniendo un segundo semestre ideal: luego de un arranque de año con dudas, el triunfo en marzo contra Boca, en la final de la Supercopa Argentina, le dio el impulso necesario para crecer partido a partido y transformarse en el campeón de la Copa Librtadores tras vencer al Xeneize, nada menos.

Sin embargo, no todas son virtudes en este River 2018. Así como fue de menor a mayor en su rendimiento y empezó a encontrar su mejor versión en la segunda mitad del año, hay un defecto en particular que Marcelo Gallardo todavía no pudo corregir y que ya le hizo perder varios puntos a sus dirigidos: la pelota parada.

El cabezazo de Darío Benedetto en La Bombonera, en el primer partido por la final de la Libertadores, no fue el único tanto que el Millonario sufrió por esa vía en lo que va de la temporada 2018/19. De hecho, de los 16 goles que recibió River en competencias oficiales este semestre, ocho fueron por medio de jugadas de balón detenido.

El descuento de Marcos Martinich, en la victoria 3-1 sobre Villa Dálmine por Copa Argentina; el cabezazo de Nicolás Blandi que acabó con el récord de Franco Armani en el 1-1 ante San Lorenzo; el tanto de Facundo Erpen en la goleada 4-1 contra San Martín de San Juan; el grito de Gonzalo Bueno para la derrota frente a Colón que terminó con el invicto de 32 partidos; el anticipo de Michel para el 0-1 de Gremio en Núñez, el tanto de Darío Benedetto en el 2-2 de la final de ida, el cabezazo de Santiago Silva para poner el 2-2 en las semifinales de la Copa Argentina y el reciente gol de Al Ain en las semifinales del Mundial de Clubes. Ocho goles que dejan en claro cuál es el gran karma del Millo, hoy por hoy.

"La pelota parada es un tema más que me ocupa todo el tiempo . Así como hemos recibido goles de pelota parada, también los hemos hecho así. Son situaciones puntuales. La pelota quieta es una situación de concentración y atención. Atención y agresividad para defender tu arco. Eso es clave para la pelota parada, pero no es algo para volverse loco ni psicopatearse", dijo Gallardo al respecto hace algunas semanas.

Los goles de pelota parada que sufrió River este semestre:

RIVER 3-1 VILLA DÁLMINE



SAN LORENZO 1-1 RIVER



RIVER 4-1 SAN MARTÍN SJ



COLÓN 1-0 RIVER



RIVER 0-1 GREMIO



BOCA 2-2 RIVER



RIVER 2-2 GIMNASIA



RIVER 0-1 AL AIN