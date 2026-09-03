La muerte golpea a una estrella de Marruecos

Mohamed Rahimi, padre de Soufiane Rahimi, estrella de la selección de Marruecos, falleció este jueves tras luchar contra una enfermedad.

El Al Ain de los Emiratos, que cuenta en sus filas con Soufiane Rahimi, así como con su hermano Hussein, envió un mensaje de condolencias a la dupla marroquí.

La cuenta del Al Ain señaló en la red social X: "El Al Ain FC expresa sus más sinceras condolencias y su sentido pésame a Soufiane Rahimi y a su hermano Hussein Rahimi por el fallecimiento de su padre, pidiendo al Altísimo que acoja al difunto en Su vasta misericordia y perdón, que lo aloje en la amplitud de Su paraíso y que inspire a su familia y a sus allegados una hermosa paciencia y consuelo. De Dios venimos y a Él regresamos".

Por su parte, la cuenta del Raja de Casablanca envió un mensaje de condolencias a su exjugador Soufiane Rahimi.

El Raja indicó: "Con profundo pesar y tristeza, el club Raja Sportivo recibió la noticia del fallecimiento del Haj Mohamed Rahimi, uno de los hombres leales del club, cuyo nombre permaneció ligado al Raja durante largos años, encarnando los más altos significados de lealtad y pertenencia a la fortaleza verde".

Y añadió: "En esta dolorosa ocasión, el club Raja Sportivo, en nombre de todos sus componentes, presenta sus más cálidas condolencias y las más sinceras expresiones de pésame a la familia del difunto y a sus allegados, así como a todos los miembros de la familia rajaui, pidiendo al Altísimo que lo acoja en Su vasta misericordia y perdón, y que lo aloje en la amplitud de Su paraíso".

Soufiane Rahimi ya había anunciado hace un tiempo la enfermedad de su padre y había pedido a sus seguidores que rezaran por su pronta recuperación.

Rahimi escribió entonces: "Nada me ha quebrado salvo la enfermedad de mi padre. Me duele el corazón cuando él sufre, y ya me basta de cansancio, oh Dios, no tengo fuerzas para verlo sufrir. Oh Señor, Tú sabes y ves cuánto me quiebra su enfermedad, ten piedad de su debilidad y sé compasivo con su estado, oh Señor, cura a mi padre".

Cabe recordar que Soufiane Rahimi se coronó con el Al Ain la temporada pasada con el doblete local (la Liga ADNOC de Profesionales y la Copa del Presidente del Estado).

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora