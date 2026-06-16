La muerte conmueve al comentarista de «BeIN Sports»

El comentarista omaní Khalil Al-Balushi, voz destacada de «BeIN Sports», anunció la muerte de su padre, noticia que entristeció al deporte y a los medios de Omán y del mundo árabe.

El comentarista despidió a su padre con una emotiva publicación en su página oficial de Facebook, en la que escribió: «Oh, alma tranquila, vuelve a tu Señor satisfecha y complacida».

Y añadió: «Mi querido padre, pilar de mi vida y parte de mi corazón, está ahora junto a su Señor. Que Dios lo perdone, tenga piedad de él y lo acoja en su Paraíso. Ruego oraciones por su misericordia y perdón. De Dios venimos y a Él volvemos».

La publicación recibió numerosas muestras de apoyo de sus seguidores y compañeros del ámbito deportivo, quienes expresaron sus condolencias y pidieron a Dios que conceda paciencia y consuelo a la familia.