La leyenda de Arabia Saudí: ¡Donis ha confeccionado una alineación que satisface a todos!

El seleccionador griego de Arabia Saudí, Georgios Donis, ha sido criticado tras la sorpresiva eliminación del Mundial 2026 por el empate 0-0 con Cabo Verde en la última jornada.

Khalid Qahwaji, exjugador estrella de la selección saudí, declaró en el programa «Nadina»: «Creo que Donis ha alineado un once que satisface a todo el mundo, ya que ha cumplido todas las exigencias de la afición saudí, lo que demuestra la debilidad de su personalidad».

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Y añadió: «Cada entrenador tiene su propio punto de vista, pero Donis optó por satisfacer a todos al alinear a Sultan Mandash, reemplazar a Abdullah Al-Khaibari y Salem Al-Dossari, y jugar con cuatro defensas».

Y concluyó: «Cuando vi el partido, sentí que Cabo Verde tenía más ganas que nosotros, por eso logró la clasificación, a pesar de que teníamos una oportunidad de oro tras el empate con Uruguay en la primera jornada».

La selección saudí quedó eliminada del Mundial tras sumar solo dos puntos: el 1-1 con Uruguay y el 0-0 ante Cabo Verde, más la goleada 4-0 contra España».



