La leyenda de Alemania a Musiala: se acabó el tiempo de las excusas

La leyenda del fútbol alemán Lothar Matthäus considera que ya no se debería seguir haciendo referencia a la grave lesión que sufrió Jamal Musiala a la hora de analizar su rendimiento en la próxima temporada.

Según el analista de la cadena Sky Sports, el jugador de 23 años debe pasar página definitivamente.

Matthäus declaró a Sky Sports: "En algún momento hay que cerrar el capítulo de la grave lesión que sufrió hace más de un año. Ahora tiene que dejarla atrás definitivamente. Esto es de suma importancia, ante la feroz competencia por los puestos. Es probable que pase muchos partidos en el banquillo".

El ganador del Balón de Oro de 1990 prevé que tanto Serge Gnabry como Lennart Karl supondrán una fuerte competencia para Musiala, aunque ambos jugadores trabajan actualmente para recuperar su plena forma física.

Matthäus, de 65 años, concluyó afirmando: "Musiala mostró indicios prometedores al final de la temporada pasada con el Bayern de Múnich, y también hubo momentos alentadores por su parte en el Mundial. Pero ahora ya no hay excusas".

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