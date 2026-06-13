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La leyenda alemana sorprende a Messi con un deseo sorprendente

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Miroslav Klose, leyenda de la selección alemana, cree que su récord de 16 goles en Copas del Mundo será batido.

Klose, máximo goleador de los Mundiales con 16 tantos,

«Creo que mi récord caerá en este Mundial», dijo a Süddeutsche Zeitung.

Lionel Messi, con 13 goles, necesita solo tres para igualarlo, mientras que Kylian Mbappé, estrella de Francia, lleva 12.

Klose añadió: «No me importa en absoluto; le doy la bienvenida a Lionel Messi para que supere mi récord, ya que soy uno de sus mayores admiradores y siempre lo he sido. Messi es un genio».

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También deseo que Argentina y Francia lleguen lejos y tengo mucho respeto por el técnico Lionel Scaloni». 

Y concluyó: «Jugué con Scaloni en la Lazio y él me mostró un poco la ciudad por aquel entonces. Somos buenos amigos».

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