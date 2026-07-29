Después de que la UEFA cargara duramente el martes contra la FIFA, la KNVB y el primer ministro británico Andy Burnham también se han pronunciado con claridad sobre los planes de Gianni Infantino. Las federaciones responden a las informaciones de The Times y Financial Times, en las que se afirma que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, trabaja en un plan para vender una participación en el Mundial a inversores.

Según ambos medios, la FIFA quiere crear una nueva empresa en la que se integren los derechos comerciales, entre otros, del Mundial y del Mundial de Clubes. La FIFA mantendría una participación mayoritaria, mientras que el resto de las acciones se repartiría en parte entre las 211 federaciones nacionales y en parte entre inversores privados.

El plan podría generar miles de millones y brindarle a Infantino, tras su presidencia en 2031, un lucrativo papel como comisario del Mundial, según escribieron los medios británicos.

La UEFA ya reaccionó el martes con furia a estas informaciones. «Con esto se cruza una línea que los órganos de gobierno del fútbol nunca deberían cruzar», escribe la federación en un comunicado oficial. Ahora también la KNVB y Burnham emiten una condena demoledora.

La KNVB habla de un «desarrollo muy preocupante», pero no quiere anticiparse a una postura definitiva. «Todavía no hemos recibido el desarrollo oficial de la propuesta y aún hay muchas preguntas», señaló la KNVB.

«Esperamos mantener conversaciones sobre este asunto a corto plazo también con la UEFA y las demás federaciones europeas. En cuanto el desarrollo oficial esté disponible, estudiaremos y debatiremos conjuntamente la propuesta con detenimiento. Para la KNVB, lo primordial es que el interés del fútbol, el buen gobierno y la transparencia deben ser siempre los principios rectores.»

El primer ministro británico Andy Burnham también se ha pronunciado contra el plan de la FIFA. En las redes sociales afirmó que el Mundial no puede reducirse a un producto comercial. «Voy a decirlo de forma muy directa. El fútbol no pertenece a los inversores. Pertenece a la gente que llena las gradas y que semana tras semana está al pie del campo, haga el tiempo que haga», afirmó Burnham.

«El Mundial no es un producto. Es el mayor torneo deportivo del mundo y no está pensado para ser vendido. Puedes presentar el acuerdo de la mejor manera posible. En cuanto hayas vendido una parte, lo has vendido. El fútbol es de los aficionados. Siempre ha sido así y siempre seguirá siendo así.»

También el expresidente de la FIFA Sepp Blatter se ha mostrado crítico con los planes de su sucesor. El suizo, que dirigió el organismo rector del fútbol mundial hasta 2015 antes de que Infantino asumiera la presidencia, ve una evolución peligrosa. «La estrecha relación entre el presidente de la FIFA y el presidente estadounidense ha alcanzado una dimensión financiera que perjudica gravemente al fútbol. Nadie tiene derecho a vender nuestro deporte», escribió Blatter en X.