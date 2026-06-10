La KNVB pone fin al «escenario Harry Styles» y toma medidas

La KNVB anunciará este miércoles cambios en las normas de los play-offs y el uso de estadios. Tras el caso Harry Styles, también modificará el formato de los play-offs de la Keuken Kampioen Divisie, según confirmó Jan de Jong, director general de Eredivisie CV, a ESPN.

De Jong recuerda que, como cada temporada, la junta directiva debe definir el formato de estos encuentros.

Anuncia que los play-offs de la KKD volverán al formato anterior. «El año que viene, el decimosexto de la VriendenLoterij Eredivisie entrará en semifinales, pues tendremos tiempo suficiente. En 2024 habrá Eurocopa y entonces lo revisaremos».

Esta temporada el 16.º, el FC Volendam, llegó a la final, pero cayó ante el Willem II en los penaltis.

Además, se endurecerán las normas para los partidos de clasificación europea: el Ajax, por ejemplo, tuvo que jugar en el estadio de Volendam porque el Johan Cruijff ArenA estaba ocupado por los conciertos de Harry Styles.

«La semana pasada, en la reunión de socios, decidimos que, en principio, todos los clubes de la Eredivisie deben tener su estadio disponible desde la Johan Cruijff Schaal hasta el último partido de los play-offs», afirma De Jong. «Si, contra todo pronóstico, no fuera así, se podría perder la ventaja de jugar en casa en los play-offs europeos».

No obstante, se puede buscar una alternativa con autorización de la junta directiva de la liga; de lo contrario, el club perderá el derecho a jugar en casa y disputará el partido a domicilio.

«Por lo tanto, el club puede buscar una alternativa, pero debe hacerlo antes del 1 de enero».