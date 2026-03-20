La Juventus ha comprado el Jhotel: las cifras de la operación

La Juventus refuerza su patrimonio inmobiliario con la adquisición del J|hotel.









EL COMUNICADO

Turín, 20 de marzo de 2026 – Juventus Football Club S.p.A. («Juventus» o la «Sociedad») comunica que, en la fecha de hoy, REAM SGR S.p.A. (sociedad gestora del Fondo J Village) ha aceptado la oferta presentada por Juventus para la adquisición del inmueble propiedad del Fondo J Village, situado en Turín, que alberga el J|hotel —actualmente arrendado y gestionado por la filial B&W Nest S.r.l.— por un importe de 23 millones de euros. Dicho importe se ha determinado también sobre la base de un informe de valoración específico realizado por expertos independientes.





La unificación de la propiedad del inmueble y la gestión del J|hotel —que a lo largo de los años ha experimentado una mejora significativa en su posicionamiento, en la valoración por parte de la clientela y en su rendimiento global— permitirá optimizar determinados costes y aumentar las sinergias de ingresos, lo que permitirá crear valor para reinvertirlo en beneficio del negocio principal de la Juventus.





Con la operación en cuestión, la Juventus se convierte en propietaria —como pocos clubes a nivel europeo— de todos los inmuebles estratégicos en los que desarrolla su actividad: el Allianz Stadium (en cuyo interior operan el Museo de la Juventus, la Juventus Megastore y el J|medical), la Sede de Continassa, el Centro de Entrenamiento de la Juventus en Continassa, el Centro de Entrenamiento Allianz en Vinovo, el Juventus Creator Lab y, para completar, el J|hotel. El valor de mercado total de dichos activos inmobiliarios es, a día de hoy, significativamente superior a su coste de adquisición o construcción (que asciende a unos 220 millones de euros en total a 31 de diciembre de 2025).





La formalización de la operación, prevista para mediados de mayo, está supeditada a la finalización de los habituales procesos de due diligence sobre el inmueble y a la formalización de los acuerdos pertinentes para la operación.





Aunque la Juventus dispone de recursos financieros suficientes para hacer frente al pago del precio, la Sociedad valorará la posibilidad de financiar parte de dicha operación, la cual, por los motivos expuestos anteriormente, no afecta a las inversiones futuras.