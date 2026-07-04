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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

La inteligencia artificial responde: ¿Cuál es el resultado previsto para el partido entre Marruecos y Canadá?

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Canadá
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Un enfrentamiento encarnizado

Como la máquina carece de emociones, Kooora le ha planteado varias preguntas polémicas a la inteligencia artificial y publicará las respuestas sin edición.

Hoy preguntamos: «¿Cuál será el resultado del partido Marruecos-Canadá en los octavos de final del Mundial 2026?».

Nota: Reproducimos las respuestas tal como las generó la IA, con sus posibles errores.

Respuesta:

El resultado previsto para el partido entre Marruecos y Canadá en los octavos de final del Mundial 2026 es una victoria marroquí por 2-1.

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Esta previsión se basa en la trayectoria de ambos equipos en el torneo y en su historial.

Marruecos cuenta con más experiencia en grandes torneos y llega con confianza tras su buen rendimiento en el último Mundial y en la actual edición.

Marruecos ha empatado con Brasil y vencido a Escocia y Haití, además de eliminar a Holanda en penaltis tras un 1-1. Demuestra la madurez del plantel y su capacidad para manejar la presión.

Además, su ataque, liderado por Ibrahim Díaz, Sofiane Rahimi e Ismail Saibari —autor de tres goles—, ofrece variantes suficientes para superar a Canadá. A esto se suman las subidas de Achraf Hakimi y Nasser Mazraoui, que complican aún más la tarea defensiva de Canadá.

Enfrente estará Canadá, que vive una participación histórica al llegar a esta fase por primera vez, con el respaldo de jugar en casa. En dieciseisavos venció 1-0 a Sudáfrica y, gracias a jugadores como Alphonso Davies y Jonathan David, puede aprovechar las transiciones para inquietar a Yassine Bounou.

Aunque Canadá busca revancha tras perder 2-1 en la fase de grupos del Mundial 2022, pero la superioridad táctica y la experiencia de los marroquíes, dirigidos por Mohamed Wahbi, les permitirán imponer su ritmo y avanzar a cuartos.

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