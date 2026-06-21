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La inteligencia artificial predice el resultado del partido entre Egipto y Nueva Zelanda

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Los Faraones buscan su primera victoria

La afición egipcia espera con ilusión el partido entre Egipto y Nueva Zelanda, lunes de madrugada, en la segunda jornada del Grupo 7 de la Copa del Mundo 2026. El encuentro puede ser decisivo para avanzar a la siguiente fase.

Según la inteligencia artificial, Egipto parte con ligera ventaja, aunque se espera un duelo complicado ante un rival que ya plantó cara a los favoritos.

Egipto debutó con un valioso 1-1 ante Bélgica gracias a su orden táctico, y sumó un punto clave frente a uno de los favoritos.

Nueva Zelanda, por su parte, sorprendió al empatar 2-2 con Irán y mostró personalidad y peligro en ataque.

La experiencia de los jugadores egipcios y su calidad ofensiva les dan una ligera ventaja, especialmente en el control del ritmo del partido, mientras que Nueva Zelanda apuesta por la fuerza física, los pases en profundidad y los contraataques rápidos.

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Predicciones de la IA para el Egipto vs. Nueva Zelanda:

Victoria de Egipto: 50 %.

Empate: 30 %.

Victoria de Nueva Zelanda: 20 %.

El marcador más probable es un 2-1 para Egipto, en un duelo con mucha rivalidad y ocasiones para ambos.

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