La "hora decisiva" se acerca: el Celtic convoca a Haitham Hassan

El fichaje del talentoso extremo Haissem Hassan por el Celtic escocés se acerca a la línea de meta, a la espera de la llegada del jugador al Reino Unido en las próximas horas para completar de forma oficial los trámites de su traspaso.

Fuentes cercanas al Real Oviedo revelaron al sitio CeltsAreHere que Haissem Hassan abandonará España rumbo a Gran Bretaña este martes, en una fuerte señal de que las negociaciones entre ambos clubes han entrado en sus fases decisivas.

Y aunque la operación se describía hasta la mañana del lunes como "casi cerrada" sin firma oficial, los últimos acontecimientos apuntan a un gran avance, ya que el jugador de 24 años ha iniciado los trámites para obtener el permiso de viaje, mientras los responsables del Celtic y del Oviedo trabajan en dar los últimos retoques al acuerdo.

Todavía quedan algunos pasos finales antes del anuncio oficial, pues todas las partes procuran no precipitarse hasta que se acuerden todas las cláusulas, encabezadas por la superación del reconocimiento médico previsto en cuanto el jugador llegue a Glasgow, que será determinante para cerrar la operación.

Detalles económicos llamativos

En el plano económico, el valor base de la operación asciende a unos 6 millones de libras esterlinas, con incentivos adicionales ligados al rendimiento que podrían elevar el total de la operación hasta los 8,5 millones de libras esterlinas, una cifra que representará una importante inyección económica para el Real Oviedo.

En el mismo contexto, el Villarreal se beneficiará de la operación, después de haber conservado un 40% de los derechos de venta del jugador en su anterior traspaso al Oviedo, por lo que el club amarillo recibirá cerca de 2,4 millones de euros del valor del traspaso de Hassan al Celtic.

La ausencia de Haissem Hassan en la última convocatoria del Real Oviedo en su partido amistoso ante el Le Havre francés había generado interrogantes, antes de que el club español confirmara que la exclusión no se debió a una lesión, sino que se enmarca en la proximidad de su salida.

Y parece que el deseo del jugador fue decisivo en el curso de las negociaciones, pues Hassan mostró desde el principio un gran empeño en fichar por el feudo de Parkhead, de modo que el Celtic se acerca ahora a cerrar uno de sus objetivos ofensivos más destacados en el mercado actual.