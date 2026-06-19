La hermana de Ronaldo desata la polémica al arremeter contra Bruno

Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, ha generado polémica al apoyar una publicación que critica el rendimiento de Bruno Fernandes con la selección portuguesa en el Mundial 2026.

Desde su cuenta oficial de Instagram, dio «me gusta» a un post que afirmaba: «Bruno Fernandes es otro jugador con la camiseta de la selección».

Y añadía: «En un momento en el que la selección portuguesa necesita urgentemente un líder, él desaparece durante el partido y deja la responsabilidad y la carga en manos de los demás».

«Tiene gran talento y mucha exposición mediática, pero ¿dónde está su determinación en los momentos clave?».

Y concluyó: «La afición espera un jugador excepcional que dé un paso al frente y salve al equipo cuando la presión aumenta, no a alguien que se desvanece cuando el partido se vuelve más intenso».

Katia defendió a su hermano, el capitán de Portugal, tras las críticas por el empate 1-1 contra la República Democrática del Congo en el debut del equipo en el Mundial 2026.

