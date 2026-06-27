La eliminación de Arabia Saudí en el Mundial 2026 no solo marcó el fin de una campaña decepcionante, sino que evidenció una de las peores actuaciones de «Los Verdes». Tras aspirar a las eliminatorias, terminó última de su grupo con solo dos puntos, un gol a favor y cinco en contra, balance que reflejó un colapso técnico y ofensivo que conmocionó a la afición.

El problema no fueron solo los resultados, sino la imagen apagada del equipo en la fase de grupos. La «Selección Verde» no creó ocasiones y apenas amenazó a sus rivales, como si su ataque se hubiera esfumado.

Su único gol lo marcó el defensa Abdul-Ilah Al-Omari ante Uruguay en el debut, dato que, según el periódico «Al-Sharq Al-Awsat», evidencia la gravedad de su crisis ofensiva. Lo más cruel es que los defensas fueron más eficaces que los delanteros, síntoma del sufrimiento del equipo frente a la portería.

El balance recuerda al Mundial 2002, cuando Arabia Saudí quedó eliminada en la fase de grupos sin marcar y encajó 12 goles. Aunque en esta ocasión la defensa no sufrió tanto, el problema ofensivo es igual de grave y reabre el debate sobre el declive del delantero saudí.

La amargura se agrava porque este torneo, con 48 equipos y plazas para terceros, ofrecía una oportunidad histórica de avanzar. Pese a ello, «Los Verdes» no aprovecharon la ocasión y sumaron su sexta eliminación consecutiva en fase de grupos, según el diario «Al-Sharq Al-Awsat».

A lo largo del torneo, el equipo sumó empates ante Uruguay y Cabo Verde, antes de caer 4-0 ante España y cerrar la competición sin victorias, en una edición donde se echó en falta carácter, eficacia y capacidad competitiva.

En Catar 2022 venció a Argentina y alimentó ilusiones, pero en 2026 mostró menos calidad y carácter, y fue incapaz de seguir el ritmo de sus rivales.

La última oportunidad llegó contra Cabo Verde: ganar era sinónimo de dieciseisavos, pero el equipo falló. Pese a que el rival, situado 64 en el ranking FIFA, seis puestos por debajo de Arabia Saudí, parecía accesible, los «Verdes» fallaron en todo y se despidieron del torneo.