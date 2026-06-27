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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

La herida de 2002 se reabre y Arabia Saudí revive la pesadilla

Cabo Verde vs Arabia Saudí
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La historia de un gol solitario... y un final doloroso para los verdes

La eliminación de Arabia Saudí en el Mundial 2026 no solo marcó el fin de una campaña decepcionante, sino que evidenció una de las peores actuaciones de «Los Verdes». Tras aspirar a las eliminatorias, terminó última de su grupo con solo dos puntos, un gol a favor y cinco en contra, balance que reflejó un colapso técnico y ofensivo que conmocionó a la afición.

El problema no fueron solo los resultados, sino la imagen apagada del equipo en la fase de grupos. La «Selección Verde» no creó ocasiones y apenas amenazó a sus rivales, como si su ataque se hubiera esfumado.

Su único gol lo marcó el defensa Abdul-Ilah Al-Omari ante Uruguay en el debut, dato que, según el periódico «Al-Sharq Al-Awsat», evidencia la gravedad de su crisis ofensiva. Lo más cruel es que los defensas fueron más eficaces que los delanteros, síntoma del sufrimiento del equipo frente a la portería.

El balance recuerda al Mundial 2002, cuando Arabia Saudí quedó eliminada en la fase de grupos sin marcar y encajó 12 goles. Aunque en esta ocasión la defensa no sufrió tanto, el problema ofensivo es igual de grave y reabre el debate sobre el declive del delantero saudí.

La amargura se agrava porque este torneo, con 48 equipos y plazas para terceros, ofrecía una oportunidad histórica de avanzar. Pese a ello, «Los Verdes» no aprovecharon la ocasión y sumaron su sexta eliminación consecutiva en fase de grupos, según el diario «Al-Sharq Al-Awsat».

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A lo largo del torneo, el equipo sumó empates ante Uruguay y Cabo Verde, antes de caer 4-0 ante España y cerrar la competición sin victorias, en una edición donde se echó en falta carácter, eficacia y capacidad competitiva.

En Catar 2022 venció a Argentina y alimentó ilusiones, pero en 2026 mostró menos calidad y carácter, y fue incapaz de seguir el ritmo de sus rivales.

La última oportunidad llegó contra Cabo Verde: ganar era sinónimo de dieciseisavos, pero el equipo falló. Pese a que el rival, situado 64 en el ranking FIFA, seis puestos por debajo de Arabia Saudí, parecía accesible, los «Verdes» fallaron en todo y se despidieron del torneo.

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