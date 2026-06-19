Canadá dominó el jueves por la noche en el Grupo B del Mundial y goleó 6-0 a Catar. La nota negativa fue la grave lesión de Ismaël Koné en la segunda parte.

Desde el inicio, Canadá dominó y Catar apenas intervino. El primer gol llegó temprano. Al igual que en el debut, el exjugador del Feyenoord Cyle Larin volvió a destacar. Tras una jugada y un centro de Alistair Johnston, Jonathan David remató, el portero rechazó y Larin empujó el rebote a la red: 1-0 en el 16’.

En el 29’, David aumentó la ventaja con una volea tras un rechace. Un minuto después, Homam Al-Amin fue expulsado por derribar a Tajon Buchanan. Tras la revisión del VAR, vio la roja directa sin que se señalara penalti, pues la falta fue justo fuera del área.

Justo antes del descanso, el portero qatarí no retuvo un cabezazo de Larin y David aprovechó el rebote: 3-0.

A los ocho del segundo tiempo llegó la desgracia: Koné chocó con Assim Omer Madibo y se fracturó la pierna. Los jugadores se arremolinaron en torno a él. La señal no repitió la jugada y Madibo, desconsolado, fue expulsado.

Tras reanudarse el juego, Canadá aprovechó su ventaja numérica y, en el 64’, Nathan Saliba marcó el 4-0 de tiro libre, levantando la camiseta en homenaje a Koné.

El quinto fue en propia puerta: en el 75’, Mohammed Al-Mannai desvió un disparo de Jacob Schaffelburg hacia su propia meta: 5-0. En el descuento, David cerró su hat-trick al controlar un disparo desviado y rematar con calma: 6-0.

Con este triunfo, Canadá lidera el Grupo B y tiene a la vista la siguiente ronda.