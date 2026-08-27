La gran guerra estalla: la UEFA persigue penalmente al "imperio de Infantino"

La guerra entre las federaciones internacional y europea de fútbol ya no es una simple pugna de influencias a puerta cerrada, pues la "UEFA" decidió detonar la mayor bomba legal en la historia del deporte, al iniciar acciones penales directas contra Gianni Infantino y la propia FIFA.

La acusación dirigida a Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol, se resume así: intentar vender los torneos más sagrados del mundo, la Copa del Mundo masculina y femenina, a inversores privados en un acuerdo secreto urdido en la oscuridad durante más de un año, sin el conocimiento de nadie.

Documentos exclusivos publicados por la cadena británica BBC Sport revelaron que la Unión Europea de Fútbol Asociación "UEFA" inició oficialmente acciones legales penales en Suiza contra la Federación Internacional de Fútbol Asociación "FIFA" y su presidente Gianni Infantino.

Este paso de escalada sin precedentes llega en el contexto del controvertido plan, cancelado posteriormente, que contemplaba la venta de participaciones de los derechos comerciales de los grandes torneos de la FIFA a inversores del sector privado.

Los documentos mostraron que la UEFA presentó una solicitud oficial para obtener pruebas y documentos que utilizará en la causa penal presentada ante la justicia suiza contra Infantino y la FIFA.

El texto de la solicitud presentada por la UEFA, que revela la magnitud de la conmoción en los pasillos del fútbol europeo, señalaba: "El 28 de julio de 2026, y sin consultar al Consejo de la FIFA, ni a la Unión Europea de Fútbol Asociación, ni a ninguna de las demás confederaciones continentales, ni a ninguna de las 211 federaciones miembros de la FIFA, Infantino, supuestamente actuando en nombre de la FIFA, anunció públicamente un plan para colocar los derechos comerciales de la Copa del Mundo masculina y femenina y de la Copa Mundial de Clubes en una nueva sociedad filial: FIFA Forward Enterprise (FFE)".

La solicitud añadió, con un tono acusatorio contundente: "El anuncio de Infantino equivalió a la revelación pública de un plan que él mismo y un pequeño grupo de conspiradores habían elaborado, y se dice que llevaban desarrollándolo en secreto durante más de un año".

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Estas son las acusaciones más graves a las que se enfrenta Infantino desde que asumió la presidencia de la FIFA, ya que la UEFA lo coloca en una confrontación directa con la justicia penal suiza, bajo la acusación de actuar de forma individual y vender el legado del fútbol mundial sin ninguna autorización de la Asamblea General de la FIFA.