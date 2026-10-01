La FIFA prohíbe el homenaje definitivo a Lionel Messi (39)

La FIFA impide un homenaje muy especial de Argentina a Lionel Messi. La federación argentina quiere dejar de usar el dorsal 10 tras la despedida del delantero de 39 años, pero el reglamento del organismo rector del fútbol mundial lo hace imposible.

Messi anunció el 31 de agosto que deja la selección, después de una impresionante carrera internacional de más de dos décadas. El atacante del Inter Miami se despedirá oficialmente del público argentino el 6 de octubre durante el amistoso ante Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Después, los argentinos quieren retirar definitivamente el icónico dorsal 10. Messi disputó 207 partidos internacionales y marcó 125 goles. La superestrella llevó a su país a la final del Mundial de 2026 por tercera vez, en la que España fue esta vez demasiado fuerte y se impuso por 1-0.

Sin embargo, las reglas de la FIFA suponen un obstáculo insalvable para Argentina. En las fases finales de los torneos internacionales, los dorsales del 1 al 26 deben ser asignados, por lo que no es posible retirar de forma permanente un número que esté dentro de ese rango.

Liberia se encontró en el pasado con el mismo problema. El país había retirado el dorsal 14 como homenaje a George Weah, pero durante la fase de clasificación para el Mundial de 2026 el número tuvo que ser asignado igualmente a Nicholas Andrews por las directrices de la FIFA.

El seleccionador Lionel Scaloni todavía no ha anunciado quién recibirá el número de Messi. “No estamos obligados a asignarlo para los próximos partidos, así que no se lo daremos a nadie hasta después del partido de despedida de Leo. Solo que aún no hemos decidido a quién”, dijo el técnico de 48 años.

Sin embargo, según el periodista de ESPN Argentina Federico Bueno, entre bastidores ya se ha decidido quién es el principal candidato. “Si Scaloni amplía su contrato como seleccionador de Argentina, entonces Nico Paz será el nuevo número 10. Eso está decidido internamente”, aseguró Bueno.

El Paz, de 22 años, está considerado como uno de los mediapuntas más prometedores del mundo. El excentrocampista del Real Madrid, que el pasado verano se marchó definitivamente al Como por sesenta millones de euros y tiene una cláusula de recompra de ochenta millones de euros en su contrato, ha jugado hasta ahora once veces con Argentina y ha marcado un gol.