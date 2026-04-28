La FIFA impone una nueva norma para el Mundial 2026

La FIFA actuará con firmeza tras el escándalo racista entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior. En el Mundial 2026 entrará en vigor una norma que, según The Times, permitirá expulsar directamente a quien insulte con la mano delante de la boca.

Según adelantó el martes The Times, taparse la boca podría suponer tarjeta roja directa, por lo que ya no se permitirá insultar a rivales o árbitros con la mano delante de la boca.

La medida sería una respuesta directa al incidente entre Prestianni y Vinícius, quien fue insultado con un término homófobo.

La FIFA no quiere ver incidentes así en el Mundial del próximo verano y advierte que taparse la boca durante discusiones o altercados podrá suponer tarjeta roja directa. La nueva norma se anunciará el jueves en el congreso de Vancouver.

Además, tras el caos en la final de la Copa Africana, si un jugador abandona el campo en protesta por una decisión arbitral, la FIFA también planea expulsarlo.

En la final de la Copa África entre Senegal y Marruecos, los senegaleses abandonaron el campo tras un penalti señalado a favor de Marruecos; regresaron poco después, Brahim Díaz falló la pena máxima y Senegal ganó 0-1.

Dos meses después llegó un giro inesperado: se otorgó a Marruecos una victoria reglamentaria por 3-0 por abandonar el campo, contra las normas. Así, Marruecos ganó la Copa Africana de Naciones.